В Челябинской области выберут самую красивую сотрудницу колонии
В Челябинской области стартовал стартовал региональный этап шестого Всероссийского конкурса «Мисс-УИС».
Победительница получит право представлять регион на всероссийском уровне.
В этом году за победу в конкурсе и почетный титул будут бороться 12 сотрудниц учреждений, подведомственных ГУФСИН России по Челябинской области.
Девушки продемонстрируют профессиональные навыки и творческие таланты. В программе конкурса – тестирование на знание законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих деятельность УИС, регламентирующих службу в УИС, демонстрация навыков владения приемами самообороны и табельным оружием, также выполнение комплекса силовых упражнений.
Финальный этап конкурса пройдет 25 сентября в здании Главного управлении ФСИН России по Челябинской области.
Со сцены участницы представят рассказы о родном крае и рекламу профессии сотрудника УИС, предстанут в образе музейного экспоната доступными им художественными средствами: песня, танец, художественное чтение, пантомима, сценическая миниатюра.
Завершится праздник профессионального мастерства и красоты дефиле в парадной форме и вечерних платьях.
Поддержать и выразить симпатию понравившейся участнице вы можете на странице ГУФСИН в социальной сети «Вконтакте». Голосование началось.
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