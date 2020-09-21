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В Челябинской области выберут самую красивую сотрудницу колонии

Общество
Сегодня, 17:29
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В Челябинской области стартовал стартовал региональный этап шестого Всероссийского конкурса «Мисс-УИС».
 Победительница получит право представлять регион на всероссийском уровне.
В этом году за победу в конкурсе и почетный титул будут бороться 12 сотрудниц учреждений, подведомственных ГУФСИН России по Челябинской области.

Девушки продемонстрируют профессиональные навыки и творческие таланты. В программе конкурса – тестирование на знание законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих деятельность УИС, регламентирующих службу в УИС, демонстрация навыков владения приемами самообороны и табельным оружием, также выполнение комплекса силовых упражнений.

Финальный этап конкурса пройдет 25 сентября в здании Главного управлении ФСИН России по Челябинской области.

Со сцены участницы представят рассказы о родном крае и рекламу профессии сотрудника УИС, предстанут в образе музейного экспоната доступными им художественными средствами: песня, танец, художественное чтение, пантомима, сценическая миниатюра.

Завершится праздник профессионального мастерства и красоты дефиле в парадной форме и вечерних платьях.

Поддержать и выразить симпатию понравившейся участнице вы можете на странице ГУФСИН в социальной сети «Вконтакте». Голосование началось.

 

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