В Челябинской области выросли показатели младенческой смертности.

Если в период с января по март 2020 года было зарегистрировано 30 смертей малышей в возрасте до одного года, то за аналогичный период 2021-го – 41.

Естественная убыль населения Южного Урала в текущем году составила (по данным на конец марта) – пять тысяч 201 человек, в прошлом году показатели были ниже – три тысячи 334 человека.

За три месяца 2020 года в Челябинской области зарегистрировали 11 тысяч 295 смертей, за первый квартал 2021-го – 13 тысяч 358 (на две тысяч 90 больше).

Выросли в этом году, согласно данным, опубликованным Челябинскстатом, и показатели рождаемости. В первом квартале прошлого года на свет появилась семь тысяч 961 тысяча маленьких южноуральцев, а за три месяца 2021-го – восемь тысяч 184 малыша, что на 223 новорожденных больше.

Разводились и женились в текущем году жители региона также чаще, чем в ушедшем году. В течение первого квартала 2021-го года в Челябинской области было зарегистрировано четыре тысячи 36 браков и четыре тысячи 34 развода, в 2020-м – три тысячи 715 браков и три тысячи 766 разводов.