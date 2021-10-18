В Челябинской области выросло число классов и групп, отправленных на карантин

В Челябинской области продолжает расти число классов в школах и групп в детских садах, изолированных после контакта с заболевшими коронавирусной инфекцией COVID-19. Увеличилось и число классов, отправленных на карантин по ОРВИ.

«По предписанию Роспотребнадзора по причине контакта с больным коронавирусом в 16 школах городов Снежинск, Озерск, Южноуральск, Трехгорный, а также Карталинского, Октябрьского и Варненского муниципальных районов 36 классов не обучаются в стенах школ», - рассказали в минобрнауки. В пятницу из-за ковида обучались на дому ученики 34 классов в 14 школах городов Снежинск, Озерск, Южноуральск, Трехгорный, Карталинского и Варненского муниципальных районов.

В детских садах также выросло число групп, находящихся на изоляции как контактные с больным коронавирусом – 26 групп (было - 23 группы).

Увеличилось и количество классов, закрытых на карантин по острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ).

«В области 232 класса в 103 школах области находятся на карантине по ОРВИ», - сообщили в пресс-службе минобрнауки. В пятницу не учились школьники 221 класса в 104 школах.

Выросло число учебных заведений, полностью закрытых по ОРВИ из-за большого числа заболевших учащихся. «Две сельские школы в Красноармейском и Троицком районе закрыты на карантин по причине распространения острой респираторной инфекции», - уточнили в ведомстве. В конце прошлой недели - одна сельская школа в Троицком районе.

Количество дошкольных групп, находящихся на карантине по ОРВИ, также подросло. «Две сельские школы в Красноармейском и Троицком районе закрыты на карантин по причине распространения острой респираторной инфекции», - уточнили в минобрнауки. Днем ранее - одна группа и один детский сад в Каслинском районе.

По данным регионального минздрава, с начала учебного года официально подтверждено 145 случаев ковида у школьников.

Родителям настоятельно советуют: Не нужно отправлять в школу заболевшего ребенка. Если в семье имеется больной с инфекцией (в том числе коронавирусной), контактных также не следует отправлять.

Напомним, согласно действующему алгоритму, класс отправляют на карантин в полном составе лишь после выявления 20% и более заболевших учеников. «Школьные занятия и посещение детьми дошкольных организаций приостанавливают на срок не менее семи дней (равен инкубационному периоду гриппа или ОРВИ). Срок может быть продлен», -уточнили в министерстве.