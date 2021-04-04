В Челябинской области выявлено еще 123 случая коронавируса

В Челябинской области за прошедшие сутки выявлено еще 123 случая коронавируса. Школьников среди вновь заболевших нет.

С начала пандемии в регионе было подтверждено 57 тысяч 149 случаев ковида. В настоящее время болеют три тысячи 415 южноуральцев.

Умерло за прошедшие сутки семь пациентов с коронавирусом: от COVID-19 - шесть человек, от других причин – один.

Выписаны 182 человека. Всего с начала эпидемии выздоровели и покинули больничные стены 51 тысяча 311 пациентов.

За время пандемии методами ИФА и ПЦР на COVID-19 в Челябинской области проведено один миллион 862 тысячи 861 исследование. За прошедшие сутки сделано восемь тысяч 607 тестов.