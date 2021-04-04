04.04.2021
В Челябинской области выявлено еще 123 случая коронавируса
03.04.2021
Санавиация экстренно доставила из Оренбурга в Челябинск молодого пациента
03.04.2021
В Челябинске прогнозируют НМУ
03.04.2021
Челябинское СК проверит отказ в возбуждении дела о суициде директора школы Златоуста
03.04.2021
В центре Челябинске на три недели закроют движение транспорта
02.04.2021
2021 год оказался для Челябинской области богат на двойняшек
Первые загородные лагеря в Челябинской области откроют уже в мае
02.04.2021
Прокуратура проверит информацию о двойном гражданстве Мительмана
01.04.2021
Южноуральцев предупреждают об ухудшении погодных условий
01.04.2021
Дума Челябинска инициирует проверку информации о двойном гражданстве депутата Мительмана
31.03.2021
ФАП в поселке Луговой Красноармейского района так и не начал принимать пациентов
31.03.2021