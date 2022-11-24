В Челябинской области выявлены первые случаи свиного и гонконгского гриппа

В Челябинской области выявлены первые случаи гонконгского гриппа, вызываемого серотипом H3N2 вируса гриппа А, свиного гриппа (серотип H1N1 вируса А) и вируса гриппа В.

«Выявлены первые случаи гриппа А (H3N2), (H1N1)/pdm и В», - сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Штамм «свиного гриппа» (пандемия этого вируса была зарегистрирована в 2009 году) по-прежнему представляет значительную угрозу для здоровья людей, а выявленные в этом году варианты гонконгского гриппа и вируса гриппа B отличаются циркулировавших в предыдущем эпидсезоне штаммов.

Помимо гриппа, в регионе сохраняется циркуляция возбудителей других сезонных острых респираторных заболеваний: вирусов парагриппа, аденовирусов и риновирусов.

На прошлой неделе зарегистрировано 28 тысяч 500 случаев ОРВИ и гриппа, что выше уровня предыдущей недели на 11%. Отмечается рост заболевших среди школьников, что традиционно для первых недель учебы после осенних каникул.

Кроме того, в области ежедневно подтверждается почти по 100 случаев коронавирусной инфекции.На начальном этапе течения заболеваний грипп легко спутать с ковидом, но методики лечения этих инфекций значительно отличаются. Специалисты советуют не заниматься самолечением, а своевременно обращаться к врачу.

В Роспотребнадзоре отмечают, что избежать тяжелых осложнений, в том числе пневмонии поможет своевременная вакцинация. Прививку от гриппа поставили уже более 1,1 миллиона южноуральцев, в том числе 826 тысяч жителей старше 18 лет и 343 тысячи детей. Роспотребнадзор настоятельно рекомендует жителям вакцинироваться в самое ближайшее время.

ДЛЯ СПРАВКИ

Особенностью гонконгского гриппа является его стремительное развитие. «Симптомы (температура выше 39 градусов, сухой кашель, заложенность горла, головная боль, ломота во всём теле) начинают проявляться уже через один-два дня после заражения. Тяжёлое состояние сохраняется около четырех-пяти дней», - сообщили в Роспотребнадзоре.

Симптомы свиного гриппа схожи с симптомами сезонного гриппа. Это высокая температура, кашель, боль в горле, насморк или заложенный нос, ломота в теле, головная боль, озноб, чувство усталости, возможна диарея и рвота. «Тяжёлая форма течения болезни характеризуется быстро прогрессирующей первичной вирусной пневмонией, которая, в отличие от бактериальной пневмонии, не чувствительна к антибиотиками при отсутствии правильного лечения способна вызвать серьезные осложнения и привести к летальному исходу», - поясняли в Роспотребнадзоре.

Грипп В поражает верхние дыхательные пути, трахею, бронхи, а иногда и легкие, вызывая насморк, кашель, токсикоз. Заболевание может приводить к серьёзным осложнениям и даже летальному исходу.

К группам риска относятся: работники медицинских и образовательных организаций, транспорта и коммунальных организаций, учащиеся и студенты, беременные женщины (особенно во время третьего триместра беременности), лица старше 60 лет и лица с хроническими заболеваниями легких (в том числе с астмой), заболеваниями сердечно-сосудистой системы и метаболическими нарушениями.