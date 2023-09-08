В субботу южноуральцы смогут пройти диспансеризацию и вакцинироваться от гриппа

В субботу, девятого сентября, во всех поликлиниках Челябинской области состоится единый «День открытых дверей». Каждый желающий сможет пройти бесплатную диспансеризацию и поставить прививку против гриппа.

Диспансеризация пройдет по «зеленому коридору» - за один выходной день можно пройти всех специалистов и сдать нужные анализы (только нужно прийти натощак).

Помимо обследований можно в этот же день вакцинироваться против гриппа.

Как сообщили агентству в минздраве региона, в Челябинскую область уже поступило 680 тысяч 520 доз вакцины против гриппа – 44,8 % от планируемой отгрузки, в том числе для вакцинации детского населения в рамках федеральных поставок - 178 тысяч 490 доз Ультрикс Квадри, для взрослого населения - 450 тысяч 990 доз вакцины Совигрипп, для вакцинации групп риска взрослого населения (беременные, лица с хроническими заболеваниями) – 51 тысяча 40 доз Ультрикс Квадри.

В ближайшее время ожидается поставка трехвалентной вакцины «Совигрипп».

За счет средств федерального бюджета планируется привить против гриппа не менее одного миллиона 520 тысяч 610 человек, что составляет 46,8 % от всего населения, за счет иных источников - 426 тысяч 521 человека. «Здесь мы делаем акцент на работодателей в первую очередь, поскольку речь идет о вакцинации лиц, не входящих в группу риска, определенную Национальным календарем прививок», - уточнили в минздраве.

Всего планируется привить порядка 60% населения региона, что позволит сформировать коллективный иммунитет.

«В регионе продолжат свою работу мобильные вакцинальные бригады. Это позволит увеличить охват по вакцинации трудовых коллективов. Лучшее время для вакцинации от гриппа – август или сентябрь, до наступления роста заболеваемости по ОРВИ», - пояснила Наталья Шеломова, заместитель министра здравоохранения Челябинской области.

Сотрудники Минздрава Челябинской области и территориального ФОМС поставили прививку от опасного инфекционного заболевания. «Последние несколько лет мы в основном вакцинировали от ковида, а вакцинация от гриппа отошла на второй план.Но в прошлом году грипп показал рост заболеваемости, поэтому в предстоящем сезоне иммунизация – это важное профилактическое мероприятие. Ее нужно пройти всем, кто работает в коллективах, у кого есть дети и пожилые родственники», - отмечает Людмила Подлубная, начальник Управления организации медицинской помощи детям и матерям министерства.