08.09.2023
В администрации Челябинска объяснили причины заторов на проспекте Ленина
08.09.2023
Сто юных художников напишут портреты знаменитых «Легенд Челябинска» на Кировке
08.09.2023
Жительница Челябинска стала жертвой находящегося в федеральном розыске Казановы
08.09.2023
В Челябинске, уходя от ночной погони полицейских, насмерть разбился 35-летний водитель «Лады»
08.09.2023
В Миассе рожающая женщина оказалась одна в запертой квартире
08.09.2023
В Челябинске в открытый люк рядом с магазином чуть не упал ребенок
В субботу южноуральцы смогут пройти диспансеризацию и вакцинироваться от гриппа
17.08.2023
В Челябинскую область поступило более 179 тысячи доз вакцины против гриппа
10.08.2023
Приближается сезон гриппа и южноуральцам советуют заранее вакцинироваться
23.03.2023
Определены штаммы гриппа, которые войдут в вакцину в новом эпидсезоне
15.12.2022
Владимир Путин вакцинировался от гриппа и коллегам посоветовал
Миндортранс закупит еще 11 трамваев для Челябинска
08.09.2023
Губернатор оценил новые автобусы, которые завтра выйдут на линии в Челябинске
07.09.2023
В Чебаркуле и Миассе подростки осквернили память о героях Великой Отечественной войны
07.09.2023
Подробности первого этапа строительства межуниверситетского кампуса в Челябинске
06.09.2023
Власти обещают до конца недели восстановить мост через ручей Каменный
06.09.2023