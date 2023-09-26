В Челябинской области вакцинировано против гриппа 313 тысяч жителей при плане 2,2 миллиона

В Челябинской области более 313 тысяч жителей уже поставили прививку против гриппа, что составляет чуть более 14 процентов от запланированного к вакцинации.

«По состоянию на 22 сентября прививки против гриппа получили более 313 тысяч южноуральцев, из которых более 212 тысяч прививок получили лица старше 18 лет и более 96 тысяч прививок поставлено детям», - сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

В 2023 году планируется вакцинировать более 60% от всего населения – 2,2 миллиона южноуральцев. Это позволит создать «иммунную» прослойку в обществе, которая будет препятствовать распространению вируса в эпидемиологический сезон.

В Роспотребнадзоре напоминают, что период с сентября по ноябрь - самое подходящее время для вакцинации против гриппа, так как до сезонного подъема заболеваемости гриппом успеет сформироваться иммунитет.

По данным лабораторных исследований, в настоящее время заболеваемость ОРВИ обусловлена, в основном, циркуляцией возбудителей парагриппа, риновирусной и аденовирусной инфекции.

Вакцинация от гриппа рекомендована всем группам населения, но особенно показана детям с шести месяцев и пенсионерам, людям, страдающим хроническими заболеваниями (в том числе с заболеваниями легких, метаболическими нарушениями, ожирением и сердечно-сосудистыми заболеваниями), призывникам, беременным, а также лицам из групп профессионального риска (работникам медицинских и образовательных организаций, транспорта и коммунальных организаций). Остальные граждане могут привиться против гриппа за счет личных средств, а также средств работодателя.