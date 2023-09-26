26.09.2023
В среду в Челябинске открывается выставка-ярмарка АГРО-2023
26.09.2023
В Челябинской области вакцинировано против гриппа 313 тысяч жителей при плане 2,2 миллиона
26.09.2023
В Челябинске пройдет игра-квиз «Бабушки и внуки» ко Дню пожилого человека
26.09.2023
«Уральская кузница» провела детский праздник
26.09.2023
В Троицке прошла массовая Велогонка опавших листьев
26.09.2023
Челябинские мотогонщики привезли из Краснодара комплект медалей
В Челябинской области вакцинировано против гриппа 313 тысяч жителей при плане 2,2 миллиона
08.09.2023
В субботу южноуральцы смогут пройти диспансеризацию и вакцинироваться от гриппа
17.08.2023
В Челябинскую область поступило более 179 тысячи доз вакцины против гриппа
10.08.2023
Приближается сезон гриппа и южноуральцам советуют заранее вакцинироваться
23.03.2023
Определены штаммы гриппа, которые войдут в вакцину в новом эпидсезоне
Челябинский собор Рождества Христова станет точкой духовного притяжения
25.09.2023
В Челябинске открылся после ремонта самый крупный муниципальный военкомат
25.09.2023
В Челябинской области стартовала акция по обмену монет на банкноты
25.09.2023
В престольный праздник кафедрального собора Челябинска стартует «Симеоновский фестиваль»
25.09.2023
В Челябинске к отоплению подключено 266 садиков и 48 школ
25.09.2023