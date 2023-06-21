21.06.2023
В Челябинске ребенок пострадал на аттракционе в Арт-сквере, прокуратура проводит проверку
21.06.2023
Немного истории: как абвер подвели под «Монастырь»
21.06.2023
Библиотеки нового поколения: интеллектуальный досуг в комфортном модном пространстве
21.06.2023
В Челябинской области за последние 20 лет ощутимо снизились показатели материнской и младенческой смертности
21.06.2023
«Уральская кузница» провела детский праздник
21.06.2023
В Челябинске благоукрасили территорию около храма редкими растениями
В Челябинской области за 20 лет было сыграно около 560 тысяч свадеб и зарегистрировано почти 395 тысяч разводов
20.06.2023
В Челябинской области за неполный июнь поженились более полутора тысяч пар
19.06.2023
В Челябинской области снижаются показатели естественной убыли населения
01.06.2023
Аромат новой жизни: в Челябинской области в мае родились 2,6 тысячи детей и более тысячи семей
06.05.2023
Влюбленные из Челябинска и Магнитогорска могут пожениться в особенный день и в особенной атмосфере
Студенты ЧелГУ теперь тоже смогут получить военный билет во время учёбы
20.06.2023
Стартовала приемная кампания в вузы, есть ряд нововведений
20.06.2023
Северо-западные ветры нагнетают в Челябинскую область арктический воздух
19.06.2023
Программная речь президента на ПМЭФ-2023 касалась и Челябинской области
17.06.2023
В Челябинской области откроют кампус «Школы 21» от Сбера
16.06.2023