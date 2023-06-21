В Челябинской области за 20 лет было сыграно около 560 тысяч свадеб и зарегистрировано почти 395 тысяч разводов

В Челябинской области в период с 2002-го по 2020 год поженились 558 тысяч 104 пары, а развелись – 394 тысячи 920.

Таким образом, на протяжении 21 года в регионе созданных семей оказалось на 163 тысячи 184 больше, чем распавшихся.

Статистику зарегистрированных браков и разводов за этот период опубликовал Челябинскстат.

Как оказалось, самым богатым на свадьбы за 21 последний год на Южном Урале оказался 2011-й, когда брачными узами себя связали 33 тысячи 106 пар. Самым «бедным» свадебным годом стал 2020-й, когда в регионе официально оформили отношения лишь 18 тысяч 602 пары.

Интересно, что за 20 с хвостиком лет брачная статистика в Челябинской области почти не изменилась: в 2002-м году в регионе родилось 24 тысячи 805 новых семей, в 2022-м – 25 тысяч 221.

А вот разводятся сегодня южноуральцы значительно реже, чем в начале третьего тысячелетия. Так, в 2002 году официально расторгли отношения 27 тысяч 168 мужей и жен, а в 2022-м – 17 тысяч 545 семейных пар (почти на десять тысяч меньше). Пик разводов пришелся как раз на 2002 год – в последующие годы этот показатель не разу не был превышен. Реже всего жители Челябинской области регистрировали разводы в 2018-м – тогда официально перестали быть супружескими 15 тысяч 774 пары.