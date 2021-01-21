В Челябинской области за сутки еще два класса закрыли на карантин по ОРВИ

В Челябинской области за сутки еще два класса закрыли на карантин по ОРВИ

В Челябинской области за прошедшие сутки еще два класса закрыли на карантин по острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минобрнауки области, по состоянию на 21 января на карантине по ОРВИ находятся 11 классов из восьми школ области (накануне – девять классов из семи школ). За прошедшие сутки на дистанционное обучение отправлено два класса. Всего в образовательных учреждениях региона сформировано почти 20 тысяч классов.

Как сообщили в пресс-службе минздрава, за минувшие сутки выявлен один случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 среди школьников, накануне не было ни одного. «Один класс школы № 44 имени С. Ф. Бароненко города Копейска находится на изоляции как контактный с больным COVID-19», - уточнили в минобрнауки.

Продолжается рост числа педагогов школ, которые находятся на больничном по различным основаниям - по уходу за ребенком, по вирусным заболеваниям и заболеваниям, связанным с диспансерным наблюдением, по возрасту 65+. На сегодня в области 891 педагог школ области находятся на больничном. Накануне болело 859 учителей. Всего в школах работает более 29 тысяч педагогов.

Напомним, согласно действующему алгоритму, класс отправляют на карантин в полном составе лишь после выявления 20% и более заболевших учеников. При выявлении единичных случаев ковида изолируют только самого заболевшего и школьников из близкого круга контактных с инфицированным.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, ситуация по заболеваемости острыми респираторными заболеваниями и гриппом в Челябинской области оценивается как неблагополучная, но не эпидемическая. Отмечался рост заболевших ОРВИ среди трудоспособного населения.