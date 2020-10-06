В Челябинской области за сутки подтверждено 95 новых случаев ковида

В Челябинской области за прошедшие сутки подтверждено 95 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19, что выше аналогичного показателя предыдущего дня. Суточное число выздоровевших вновь в разы меньше числа новых инфицированных.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, на утро вторника, шестого октября, в регионе подтверждено 17 тысяч 293 случая коронавируса.

За прошедшие сутки выписаны 19 выздоровевших пациентов с коронавирусом, что меньше показателя предыдущего дня. Днем ранее справились с инфекцией 100 человек. За весь период пандемии ковид победили 13 тысяч 92 пациента.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

За время пандемии умерло 508 пациентов с коронавирусной инфекцией, у 132 причиной смерти стала ковидная пневмония, у 376 человек – иные заболевания (онкология, сердечная и легочная недостаточность) и сопутствующим был коронавирус. Скончались двое мужчин. У обоих причиной смерти стали иные заболевания, а ковид был сопутствующим.

На сегодня в больницах получает лечение 3 тысячи 651 пациент с подтвержденным Covid-19 (накануне было 3 тысячи 577). Они находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

По данным регионального Роспотребнадзора, накануне случаи коронавируса выявлены в Челябинске, Магнитогорске, Златоусте, Копейске, Миассе, Ашинском, Коркинском, Красноармейском, Саткинском, Увельском и Чебаркульском районах.