В Челябинской области за сутки скончалось 15 пациентов с ковидом из шести муниципалитетов

В Челябинской области за сутки скончалось 15 пациентов с ковидом из шести муниципалитетов

В Челябинской области за прошедшие сутки зарегистрировано 15 случаев смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция Covid-19. У девяти человек причиной смерти стала ковидная пневмония, у шести – иные заболевания, а коронавирус был сопутствующим.

Скончались пятеро мужчин и десять женщин из Копейского, Магнитогорского, Миасского и Челябинского городских округов, а также Еманжелинского и Уйского муниципальных районов. Возраст умерших от 40 лет до 91 года. С начала пандемии умерло 1228 южноуральцев с ковидом.

Как сообщили в пресс-службе минздрава области, от ковидной пневмонии умерли 65-летняя женщина из Еманжелинского района, 71-летний мужчина из Магнитогорска, 75-летняя женщина из Копейска, 70-летняя женщина и 78-летний мужчина из Миасса и четверо жителей Челябинска – трое мужчин в возрасте 68, 88 и 91 лет и 85-летняя женщина.

Кроме того, в Челябинске скончались еще трое жителей с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Причиной смерти 51-летнего мужчины стали ВИЧ-инфекция и туберкулез лёгких, 64-летнего мужчины - сахарный диабет и ишемический инфаркт головного мозга, 71-летнего мужчины - гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца и хроническая сердечная недостаточность.

В Копейске скончалась 75-летняя женщина с ковидом. Причина - сахарный диабет, постинфарктный кардиосклероз.

В Миассе зарегистрирована смерть 65-летнего мужчины. Причина - острый панкреатит и постинфарктный кардиосклероз, а ковид был сопутствующим заболеванием.

В Уйском районе умер 40-летний мужчина. Причина - казеозная пневмония, декомпенсированное легочное сердце, ковид сопутствующий.

По данным областного штаба, за весь период пандемии в Челябинской области коронавирус унес жизни одной тысячи 228 пациентов в возрасте от 24 до 98 лет, в том числе 498 человек умерли от ковидной пневмонии, 730 человек – от иных заболеваний (коронавирус был сопутствующим).

По данным всероссийского оперативного штаба, всего с начала пандемии в России скончалось 54 тысячи 226 пациентов с коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки подтверждено 567 летальных случаев (накануне – 563).

В УрФО зарегистрировано три тысячи 843 случаев смерти пациентов с коронавирусом, в том числе непосредственно от ковида – три тысячи 113. В Свердловской области – 1424, в Ханты-Мансийском автономном округе – 519, в Челябинской области – 498 (всего умерло 1228 пациентов с ковидом), в Ямало-Ненецком автономном округе – 319, в Тюменской области – 192, в Курганской – 161.