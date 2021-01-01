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В Челябинской области за сутки умерло восемь пациентом с ковидом

На утром 1 января в Челябинской области подтверждено 36 427 случаев заболевания коронавирусом (накануне было на 301 человека меньше). От ковида за сутки скончалось восемь пациентов. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Среди заразившихся ковидом пять человек - школьники. В области зафиксировали восемь смертей: четверо пациентов скончались от коронавируса, еще четверо - от других заболеваний, где COVID был сопутствующим. Самому молодому пациенту было 58 лет, самому возрастному - 79.

За время пандемии провели более миллиона тестов для того, чтобы установить наличие заболевания у человека.

«За прошедшие сутки выписаны 116 человек, - уточнили в региональном минздраве. - Всего 22 401 пациент выздоровел и выписан из больниц».

Напомним, по состоянию на 31 декабря в Челябинской области из больниц выписали рекордное количество пациентов - 486 человек. Вместе с тем, накануне в регионе зарегистрировали девять случаев смерти пациентов с коронавирусом.