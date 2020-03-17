В Челябинской области заключены все контракты на ремонт дорог по нацпроекту БКАД

В Челябинской области заключены все контракты на ремонт дорог по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В общей сложности в 2020-м году в рамках федеральной программы БКАД на Южном Урале будет отремонтировано 74 объекта, в том числе завершится реконструкция перекрестка улиц Дарвина и Блюхера, начатая в прошлом год и будет закончена плоскостная развязка на пересечении улицы Дарвина и Троицкого тракта.

Как сообщает министерство дорожного хозяйства и транспорта региона, в Челябинске и Магнитогорске на 25-ти участках автодорог будет также нанесена разметка.

На Южном Урале в рамках нацпроекта БКАД кроме программы «Дорожная сеть», по которой на сегодня заключен 21 контракт, реализуются также «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» (здесь еще предстоят закупочные процедуры, после завершения которых в Челябинске и Магнитогорске начнут внедрять интеллектуальные транспортные системы).

Дорожный нацпроект стартовал в Челябинской области (и еще в 82-х субъектах Российской Федерации) в 2019-м году, в течение которого в регионе привели в порядок свыше 150-ти километров дорог, в том числе почти 60 с половиной километров полотна - в столице Южного Урала и Магнитке, более 108-ми километров - региональных дорог.

В Челябинске нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» реализовывала нижегородская компания «Нижавтодорстрой».