В Челябинской области закрыты на карантин по ОРВИ 68 классов, по ковиду – 12 классов

В Челябинской области одобрили поправки о голосовании в несколько дней

В Челябинской области закрыты на карантин по ОРВИ 68 классов, по ковиду – 12 классов

В Челябинской области на текущей неделе зарегистрировано 10 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 среди школьников. Часть классов в 39 школах закрыты на карантин по ОРВИ, часть классов в двух школах отправлены на изоляцию по ковиду.

Как сообщили в пресс-службе минздрава, в понедельник выявлено шесть инфицированных ковидом школьников, во вторник- один случай заболевания, в прошедший четверг – три случая.

По состоянию на 27 ноября из-за коронавируса по предписанию Роспотребнадзора не закрыта полностью ни одна школа.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минобрнауки области, по предписанию Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) 12 классов двух школ Снежинска (в школах №121 и №125) находятся на изоляции как контактные с больным COVID-19. Дети учатся дистанционно, после 14-дневной изоляции и отрицательного анализа они снова будут допущены к учебе.

Кроме того, на карантин по острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) закрыты 68 классов из 39 школ области.

По данным лабораторных исследований заболеваемость ОРВИ обусловлена, в основном, циркуляцией вирусов парагриппа и риновирусной инфекции. Случаи гриппа пока в регионе в этом сезоне пока не выявлялись, лишь были отмечены единичные случаи парагриппа.

На данный момент на больничном по разным основаниям (по уходу за ребенком, по вирусным заболеваниям и заболеваниям, связанным с диспансерным наблюдением, по возрасту 65+) находятся две тысячи 47 педагогов школ. Это более семи процентов от общего числа учителей (их более 29 тысяч человек).

Напомним, согласно действующему алгоритму, класс отправляют на карантин в полном составе лишь после выявления 20% и более заболевших учеников. При выявлении единичных случаев ковида изолируют только самого заболевшего и школьников из близкого круга контактных с инфицированным.

Родителям настоятельно советуют: Не нужно отправлять в школу заболевшего ребенка. «Если в семье имеется больной с инфекцией (в том числе коронавирусной), контактных также не следует отправлять».