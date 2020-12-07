В Челябинской области закрыты на карантин по ОРВИ одна школа и 179 классов, по ковиду – 2 класса

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В Челябинской области закрыты на карантин по ОРВИ одна школа и 179 классов, по ковиду – 2 класса

В Челябинской области за прошедшую неделю зарегистрировано 22 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 среди школьников, что в два раза больше аналогичного показателя предшествующей ей недели. Часть классов закрыты на карантин по ОРВИ, часть классов отправлено на изоляцию по ковиду.

Как сообщили в пресс-службе минздрава, за минувшие сутки выявлено восемь инфицированных ковидом школьников, днем ранее – четыре. За неделю подтверждено 22 случая, неделей ранее – 11 случаев.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минобрнауки области, по предписанию Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) два класса двух школ – школа №121 Снежинска и школа №108 города Трехгорный - находятся на изоляции как контактные с больным COVID-19. Дети учатся дистанционно, после 14-дневной изоляции и отрицательного анализа они снова будут допущены к учебе.

По предписанию Роспотребнадзора полностью не закрыта ни одна школа из-за коронавируса.

На карантин по острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) закрыты 179 классов из 81 школы области. В пятницу, четвертого декабря, на карантине было меньшее число учащихся - 167 классов из 80 школ области.

Кроме того, полностью закрыта на карантин по ОРВИ школа №9 Чебаркульского городского округа (205 обучающихся).

По данным лабораторных исследований заболеваемость ОРВИ обусловлена, в основном, циркуляцией вирусов парагриппа и риновирусной инфекции. Случаи гриппа пока в регионе в этом сезоне пока не выявлялись, лишь были отмечены единичные случаи парагриппа.

На данный момент на больничном по разным основаниям (по уходу за ребенком, по вирусным заболеваниям и заболеваниям, связанным с диспансерным наблюдением, по возрасту 65+) находятся одна тысяча 946 педагогов школ (в пятницу – одна тысяча 953 учителя). «Постепенно снижается количество заболевших педагогов. Если в конце ноября на больничном было 7 % от общего количества педагогов (их более 29 тысяч человек), то теперь это 6,7%», - уточнили в пресс-службе минобрнауки.

Напомним, согласно действующему алгоритму, класс отправляют на карантин в полном составе лишь после выявления 20% и более заболевших учеников. При выявлении единичных случаев ковида изолируют только самого заболевшего и школьников из близкого круга контактных с инфицированным.

Родителям настоятельно советуют: Не нужно отправлять в школу заболевшего ребенка. «Если в семье имеется больной с инфекцией (в том числе коронавирусной), контактных также не следует отправлять».