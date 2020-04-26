В Челябинской области зарегистрирован третий случай смерти пациента с коронавирусом

В Челябинской области зафиксирован третий случай смерти пациента, у которого была подтверждена коронавирусная инфекция Covid-19. У всех троих ковид стал сопутствующим заболеванием.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» первый вице-губернатор Ирина Гехт, новый смертельный случай зарегистрирован в Златоусте. Это уже вторая смерть пациента с ковидом в городском округе.

У 66-летнего мужчины было онкологическое заболевание - рак желудка в четвертой стадии. При жизни у него был подтвержден коронавирус. Он заразился после контакта с заболевшим.

Первый случай смерти в Златоусте был отмечен 21 апреля. Умерла 78-летняя женщина. Она никуда не выезжала и ни с кем не контактировала. У нее было онкологическое заболевание, а ковид стал сопутствующим. У женщины была ковидная пневмония в тяжелой стадии.

Первый случай смерти пациента с коронавирусом зарегистрирован в Челябинске – у 66-летнего мужчины. «В посмертном заключении записано, что у него было онкологическое заболевание поджелудочной железы и печени - это основная причина заболевания. В справке прописываются сопутствующие заболевания, там указан коронавирус», - пояснял министр здравоохранения региона Юрий Семенов.

По данным на утро 26 апреля в России коронавирус унес жизни 747 человек (за сутки умерло 66). В УрФО зарегистрировано девять случаев смерти от ковида: в Тюменской и Челябинской областях – по трое, в Свердловской области, в Ханты-Мансийском автономном округе и в ЯНАО – по одному.