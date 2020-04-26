ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

В Челябинской области зарегистрирован третий случай смерти пациента с коронавирусом

Общество
Сегодня, 14:52
Автор: 
Олеся Денисова

В Челябинской области зафиксирован третий случай смерти пациента, у которого была подтверждена коронавирусная инфекция Covid-19. У всех троих ковид стал сопутствующим заболеванием.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» первый вице-губернатор Ирина Гехт, новый смертельный случай зарегистрирован в Златоусте. Это уже вторая смерть пациента с ковидом в городском округе.

У 66-летнего мужчины было онкологическое заболевание - рак желудка в четвертой стадии. При жизни у него был подтвержден коронавирус. Он заразился после контакта с заболевшим.

Первый случай смерти в Златоусте был отмечен 21 апреля. Умерла 78-летняя женщина. Она никуда не выезжала и ни с кем не контактировала. У нее было онкологическое заболевание, а ковид стал сопутствующим. У женщины была ковидная пневмония в тяжелой стадии.

Первый случай смерти пациента с коронавирусом зарегистрирован в Челябинске – у 66-летнего мужчины. «В посмертном заключении записано, что у него было онкологическое заболевание поджелудочной железы и печени - это основная причина заболевания. В справке прописываются сопутствующие заболевания, там указан коронавирус», - пояснял министр здравоохранения региона Юрий Семенов.

По данным на утро 26 апреля в России коронавирус унес жизни 747 человек (за сутки умерло 66). В УрФО зарегистрировано девять случаев смерти от ковида: в Тюменской и Челябинской областях – по трое, в Свердловской области, в Ханты-Мансийском автономном округе и в ЯНАО – по одному.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Автор: 
Олеся Денисова
Отправить новость
Коронавирус
Федерация
Сегодня, 15:54
Число случаев коронавируса в России превысило 80 тысяч, в УрФО – 1800
Общество
Сегодня, 12:59
В Челябинской области за сутки выявлено 58 новых случаев коронавируса
Общество
Вчера, 23:52
Число муниципалитетов Челябинской области с подтвержденным коронавирусом выросло до 23
Федерация
Вчера, 21:25
В России число случаев коронавируса превысило 74,5 тысячи, в УрФО – более 1,5 тысячи
24.04.20 22:06
В Златоусте число случаев коронавируса продолжает расти, в списке заболевших – беременная
24.04.20 17:30
Нуждающиеся в Челябинской области получат продуктовые наборы
24.04.20 16:44
«Пятёрочка» поддержала больницы и лаборатории Челябинска
24.04.20 16:33
В Челябинской области персонал 16 частных клиник могут привлечь к работе по вызовам
24.04.20 15:50
Полицейские Миасса заразились контактным способом
24.04.20 14:56
В Челябинской области старшеклассники смогут начать учиться очно, если ситуация не ухудшится
24.04.20 14:19
Текслер: Регион рискует перейти на самую опасную стадию эпидемии коронавируса
24.04.20 13:08
Текслер: Кладбища будут закрыты для посещения на Родительский день
24.04.20 12:37
В челябинском госприюте для безнадзорных животых появились первые обитатели
24.04.20 12:35
Златоуст могут закрыть на карантин
Среда обитания
24.04.20 15:36
Буйство красок и ароматов
Центр Челябинска превратится в цветущий оазис с сиренью и пряными травами
Общество
Сегодня, 11:03
Они были на передовой
Сегодня исполнилось 34 года со дня аварии на Чернобыльской АЭС
Новости
Вчера, 00:03
Экономика
В Челябинской области будет запущена линия по производству медицинских масок
24.04.20 23:37
Среда обитания
На месте Доваторского рынка в Челябинске вырастят многолетние цветы и ценные деревья
24.04.20 18:05
Федерация
За сутки в России подтверждено 5849 новых случаев коронавируса
24.04.20 17:30
Общество
Нуждающиеся в Челябинской области получат продуктовые наборы
24.04.20 16:33
Общество
В Челябинской области персонал 16 частных клиник могут привлечь к работе по вызовам
Опрос

Какие семьи с детьми, по вашему мнению, остаются без должной социальной поддержки в сложных условиях коронавируса?

Материалы рубрики
24.04.20 17:30
Общество
Нуждающиеся в Челябинской области получат продуктовые наборы
24.04.20 16:33
Общество
В Челябинской области персонал 16 частных клиник могут привлечь к работе по вызовам
24.04.20 12:37
Общество
В челябинском госприюте для безнадзорных животых появились первые обитатели
24.04.20 12:00
Общество
Митрополит призвал челябинцев отказаться от посещения кладбищ в Родительский день
24.04.20 10:48
Общество
Отопление в домах челябинцев отключат до конца апреля
Теги
коронавирус
Ирина Гехт
Юрий Семенов
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика