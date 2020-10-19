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В Челябинской области зарегистрированы случаи повторного заражения ковидом

Общество
Сегодня, 17:12
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Автор: 
Любовь Юрина

В Челябинской области зарегистрированы случаи повторного заражения коронавирусной инфекцией Covid-19/

Об этом сообщила первый заместитель губернатора Ирина Гехт на брифинге, состоявшемся 19 октября.

«Случаи повторного заражения ковидом есть в области», - отметила Ирина Гехт и подчеркнула, что пока они диаметрально противоположные.

Например, если весной человек переболел ковилом в легкой форме, то при повторном заражении осенью у него уже отмечается пневмония и среднетяжелое течение болезни.

И наоборот. Если весной у человека заболевание было средней тяжести, то при повторном инфицировании осенью болезнь протекает бессимптомно, и он узнает о заражении только после теста.

«Болезнь коварна, - констатирует Ирина Гехт. – Давайте еще понаблюдаем».

Кроме того, первый замгубернатора рассказала, что те люди, которые уже переболели коронавирусом и следят за уровнем антител у себя, отмечают, что уже с пятого месяца после выздоровления антитела сходят на нет. Вывод один. Переболевшим не надо расслабляться и необходимо также внимательно соблюдать все санитарно-эпидемиологические требования. Вирус может вновь их настичь.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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Теги
коронавирус
Челябинск
Ирина Гехт
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