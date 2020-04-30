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В Челябинской области завершают отопительный сезон

Общество
Сегодня, 15:59
Автор: 
Любовь Юрина

В Челябинской области 19 муниципальных образований направили в Минстрой уведомления о завершении отопительного сезона в своих территория.

Как сообщили в пресс-службе минстроя региона, Еманжелинский, Южноуральский и Каслинский района начали отключать тепло с 29 апреля.

С сегодняшнего дня, 30 апреля, завершают отопительный сезон Миасский, Усть-Катавский Чебаркульский городские округа, Брединский, Варненский, Верхнеуральский, Кунашакский, Нагайбакский и Увельский районы.

С первого мая тепло начнут отключать в Магнитогорске, Чебаркуле, Агаповском, Катав-Ивановском, Нязепетровском, Чесменском, Сосновском и Троицком районах.

Как отметил директор МП трест «Теплофикация» Вадим Агафонов, в Магнитогорске отключение отопления будет проводиться в течение трех дней, по графику, согласованному с управляющими организациями. При этом граждане могут самостоятельно принять решение об отключении тепла уже с сегодняшнего дня. Для этого им нужно обратиться в УК.

В Челябинске глава города Наталья Котова также подписала распоряжение о завершении отопительного сезона 2019-2020 годов. «Отопление в домах челябинцев и учреждениях города будет отключено с 30 апреля», - отметили в мэрии.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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