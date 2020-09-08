В Челябинской области зазвучало радио минфина

Ежегодно восьмого сентября работники финансовых органов в России отмечают свой профессиональный праздник - День финансиста. Он установлен Указом Президента РФ от 19 августа 2011 года №1101.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил южноуральских финансистов с профессиональным праздником. «Южноуральские финансисты всегда отличались ответственным, государственным подходом к делу. Это не раз помогало Челябинской области пережить непростые времена, позволяло стабильно выполнять социальные обязательства, вести активную инвестиционную политику, воплощать в жизнь крупные инфраструктурные проекты»,- говорится в поздравлении.

Алексей Текслер отметил, что на сегодня Челябинская область имеет статус региона с устойчивой финансовой системой и входит в число лидеров по качеству управления финансами. «Пусть эти высокие позиции останутся за нами и впредь. Всем доброго здоровья, счастья и благополучия в семьях», - пожелал губернатор.

Сегодня по случаю профессионального праздника в коридорах и кабинетах министерства финансов Челябинской области в течение всего дня вещает радио «На волне с минфином» – новый творческий проект сотрудников министерства.

«Даже в условиях пандемии нам хотелось сохранить праздничное настроение для коллектива, поощрить лучших сотрудников и добавить нотку радости в напряженный рабочий график, – говорит министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын. – И мы нашли выход: обкатали новый формат, запустив в эфир собственное радио, которое стало достойной, а, главное, безопасной альтернативой традиционному празднику».

Как сообщает пресс-служба минфина региона, в эфире финансового радио звучали поздравления руководства, тематические передачи, концерт по заявкам и викторины. Отдельный пункт – награждение сотрудников министерства почетными грамотами и благодарностями ко Дню финансиста. Личные контакты сведены к минимуму, поэтому награждение проходило индивидуально, в кабинетах сотрудников.

«Из церемонии награждения вышел настоящий радиоспектакль, – говорит начальник отдела исполнения сметы регионального минфина Елена Семенова, награжденная благодарностью губернатора Челябинской области. – Ведущие эфира громко объявляли имена и должности сотрудников, звучали фанфары и аплодисменты, было легко представить, что мы, как это принято, выходим на сцену в торжественной обстановке».

Звучали в эфире и поздравления детей сотрудников ведомства, их рассказы о работе родителей: что они думают о буднях в минфине, чего желают коллегам родителей и всем, кто сегодня отмечает профессиональный праздник.

Впрочем, от привычного финансистам постулата «деньги любят тишину» решено отступить только сегодня. Уже к концу рабочего дня радио «На волне с минфином» стихнет до новых праздников.