В челябинской «Пятёрочке» поселились герои мобильной игры Brawl Stars

Торговая сеть «Пятёрочка» запускает новую маркетинговую акцию моментальной лояльности «Бравлы» по мотивам популярной мобильной игры Brawl Stars. Охотиться нужно за самой редкой.

Новая акция стартовала в «Пятёрочке» сегодня, 24 августа. Она продлится до 4 октября. За каждые 555 рублей в чеке с «Выручай-картой» гости магазинов будут получать один бравл в индивидуальном флоупаке из FSC-бумаги.

Всего в коллекции 29 игрушек: 26 с изображением героев игры Brawl Stars, две игрушки от спонсоров (брендов Whiskas и Felix) и одна редкая – с логотипом «Пятёрочки». Кроме того, пять бравлов – со спецэффектами: три светятся в темноте и две – блестящие.

Игрушку можно использовать в качестве брелка, так как игрушка имеет застежку, или крепить на поверхность с помощью присоски, например, для кастомизации смартфона или ноутбука. Также бравлы можно соединять друг с другом и составлять браслеты и другие детские украшения в различных комбинациях.

В рамках акции в мобильном приложении «Пятёрочки» также появилась игра, за прохождение уровней в которой можно получить брендированную продукцию Brawl Stars, купоны на скидку на заказ в сервисе «Пятёрочка Доставка» и в популярные магазины, дополнительные баллы на «Выручай-карту», подписку на онлайн-сервис IVI, а также принять участие в розыгрыше ценных призов – смартфонов iPhone 12 Pro Max, ноутбуков Acer Aspire, игровой консоли Sony Play Station и сертификатов на путешествие. Загрузить игру можно также через QR-код на флоупаке.

«Мы активно внедряем элементы геймификации, отвечая на тренды и делая шопинг более увлекательным и эмоциональным для всей семьи. Новая акция «Бравлы» предполагает как офлайн, так и онлайн вовлечение. Теперь за покупки в магазинах мы дарим игрушки с изображениями героев популярной мобильной игры, которые можно собирать и обмениваться ими с друзьями, а в мобильном приложении «Пятёрочки» появилась собственная игра-головоломка. Уверен, что такой комплексный подход позволит нам привлечь ещё больше внимания к акции и повысить лояльность наших гостей», - отметил директор по маркетингу торговой сети «Пятёрочка» Михаил Ярцев.

В поддержку акции также запущена масштабная рекламная кампания, включающая в себя in-store и out-door рекламу, ТВ и digital.