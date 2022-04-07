07.04.2022
Анонсы событий и мероприятий на восьмое апреля
07.04.2022
Текслер: Я вижу большой потенциал для развития широкого количества отраслей экономики региона
07.04.2022
Онищенко: Хантавирусы могли быть использованы для биологических атак
07.04.2022
Прокуратура отстояла право афганца на звание «Ветеран труда»
07.04.2022
Школьников из Копейска, избивших одноклассницу, поставили на учет
07.04.2022
Житель Снежинска наказан за дискредитацию Вооруженных сил РФ
В челябинской школе откроют класс ФСБ
07.04.2022
Сотрудники УФСБ возложили цветы к памятнику советского разведчика Ахмерова
06.04.2022
Суд оставил в СИЗО бывшего заместителя главы Магнитогорска
05.04.2022
В Челябинске сотрудники УФСБ пресекли финансовые махинации арбитражного управляющего
05.04.2022
Челябинские контрразведчики провели урок мужества в подшефной школе имени Николая Кузнецова
Драматург – театру: Прошу вымарать мое имя из афиши
07.04.2022
Седьмого апреля православные отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы
06.04.2022
Любоваться на стелу «Город трудовой доблести» на челябинской Аллее Славы небезопасно
05.04.2022
Расправа над пленными: Женевская конвенция нацистам не указ
05.04.2022
Военком Андрей Максуров: Срочников к участию в спецоперации на Украине привлекать не будут
04.04.2022