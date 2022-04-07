В челябинской школе откроют класс ФСБ

Образовательный центр № 5, расположенный в Парковом, набирает в спецкласс ФСБ 25 человек (девочек и мальчиков).

В конкурсном отборе могут принять участие десятиклассники образовательного центра, а также выпускники девятых классов других школ города. Главными критериями для претендентов станут общее состояние здоровья и хорошие физические данные.

В пресс-службе УФСБ по Челябинской области сообщили, что с инициативой открытия специализированного класса выступило руководство образовательного учреждения. Силовики инициативу поддержали и будут оказывать всю необходимую поддержку.

Специализированная подготовка учеников класса ФСБ сориентирована на поступление в Академию Федеральной службы безопасности.