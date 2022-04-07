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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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07.04.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сегодня, седьмого апреля, исполнился 121 год нашему земляку легендарному советскому разведчику-не
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07.04.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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07.04.2022

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07.04.2022

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07.04.2022

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07.04.2022

Прокуратура отстояла право афганца на звание «Ветеран труда»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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07.04.2022

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07.04.2022 17:20

В челябинской школе откроют класс ФСБ

Образовательный центр № 5, расположенный в Парковом, набирает в спецкласс ФСБ 25 человек (девочек и мальчиков).

В конкурсном отборе могут принять участие десятиклассники образовательного  центра, а также выпускники девятых классов других школ города. Главными критериями для претендентов станут общее состояние здоровья и хорошие физические данные.

В пресс-службе УФСБ по Челябинской области сообщили, что с инициативой открытия специализированного класса выступило руководство образовательного учреждения. Силовики инициативу поддержали и будут оказывать всю необходимую поддержку.

Специализированная подготовка учеников класса ФСБ сориентирована на поступление в Академию Федеральной службы безопасности.

Автор: Инна Шемаева
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В Челябинскую область самостоятельно прибыло 210 человек, вынужденно покинувших территорию Донецк
07.04.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сегодня, седьмого апреля, исполнился 121 год нашему земляку легендарному советскому разведчику-не
07.04.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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07.04.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Со следующего понедельника, 11 апреля, в Российской Федерации начинается вакцинация детей против
07.04.2022

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  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

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07.04.2022 16:09

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07.04.2022 16:02

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05.04.2022 15:26

Химические провокации украинских военных в Рубежном

05.04.2022 14:42

Юных художников Магнитогорска наградили за участие в конкурсе «Я так вижу ММК»