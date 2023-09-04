04.09.2023
В челябинской Сосновке закрыли движение по улице Коммуны
04.09.2023
Выкопавших и повредивших бочку с серной кислотой в лесу Кыштыма лиц ищут правоохранительные органы
04.09.2023
Челябинский Ангел показал, как выглядит операционная на передовой
04.09.2023
На южной стене дома по улице Мира в Челябинске проведут аварийно-восстановительные работы
04.09.2023
В Челябинске вспомнили уральских героев
04.09.2023
Новая набережная Первого озера Челябинска заметно похорошела
В челябинской Сосновке закрыли движение по улице Коммуны
31.08.2023
В Челябинске на весь сентябрь закроют движение по улице Цинковой
29.08.2023
Движение на перекрестке Вандышева и Отрадной в Челябинске не откроют до первого октября
28.08.2023
В челябинском поселке Сосновка закрыли движение
25.08.2023
Движение по улице 60-летия Октября в Челябинске будет закрыто до 15 сентября
Бастрыкин взял на контроль ситуацию с запретом рыбалки на озере Урефты в Сосновском районе
04.09.2023
В Магнитогорске открыли современный «Дом студента» для МГТУ им. Носова
03.09.2023
В Челябинск вышли на линию первые 10 троллейбусов местного производства
01.09.2023
В Челябинской области у более 800 тысяч обучающихся начался новый учебный год
01.09.2023
Циклон может испортить День знаний в Челябинской области
31.08.2023