В челябинской Сосновке закрыли движение по улице Коммуны

В челябинском поселке Сосновка до девятого сентября закрыли движение по улице Коммуны, на участке от дома №1 до дома №18.

Как сообщает пресс-служба администрации Челябинска, данная мера введена в связи с проведением аварийно-восстановительных работ на инженерных сетях.

Объезд осуществляется по улице Водопроводной.

Городские власти просят водителей учитывать введенное ограничение при планировании маршрута.