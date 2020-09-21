В Челябинскую область поступила первая партия вакцины от коронавируса
В Челябинскую область поступила первая партия вакцины от новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Отечественный препарат разработан в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
Пока на Южный Урал поступило только 42 дозы вакцины. В таком объеме распределена пилотная поставка по всем региона.
«На пробной поставке отрабатываем логистику отгрузок в медицинские учреждения», - написал губернатор Алексей Текслер в своем официальном аккаунте.
Глава региона рассказал, для кого предназначена первая партия вакцины от ковида. «Направим препарат на вакцинацию медицинских работников. Они сейчас в группе постоянного риск, помогая пациентам в лечении ковида», - отметил Алексей Текслер. Иммунизация обеспечит дополнительную защиту медиков от возможного инфицирования и поможет избежать тяжёлых последствий.
В минздраве уточнили, данная партия будет направлена в три крупнейших муниципалитета региона: Челябинск, Магнитогорск и Миасс. Вакцинация будет добровольной.
Алексей Текслер подчеркнул, что до конца года в область ожидается поступление крупной партии вакцины. «По желанию будем прививать медиков, учителей и социальных работников, - добавил губернатор. - После чего вакцина поступит в свободный доступ, привиться смогут все желающие»,
Напомним, в 2020 году в регионе раньше привычных сроков стартовала вакцинация от гриппа. Одним из первых прививку поставил Алексей Текслер.
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