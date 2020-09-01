Текслер привился

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в День знаний поставил прививку от гриппа и призывает к этому всех жителей Южного Урала.

В Челябинской области стартовала прививочная кампания от гриппа. Губернатор Алексей Текслер в числе первых к ней присоединился и поставил прививку в Областной клинической больнице № 2.

«Мы приняли решение начать вакцинацию раньше обычного. Поставили задачу привить больше жителей, чем это было традиционно. У нас прошлый год был рекордным - около 48% южноуральцев были вакцинированы от гриппа. В этом году поставили задачу вакцинировать 60% (если говорить о группах риска, то более 75%). Я сам прошел вакцинацию раньше, чем обычно, и призываю это сделать всех наших граждан», – сказал Алексей Текслер.

Ранее первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт призвала южноуральцев активно подключиться к вакцинации от гриппа и ставить прививки. Она напомнила, что в прошлом году в регионе вакцину получили 48 % жителей Челябинской области. Это позволило нам избежать пиковых значений заболеваемости и на две недели сократить течение эпидемиологического процесса.

Добавим всего в 2020 году в регион поступит 1 645 000 доз вакцин от гриппа. По ежегодному национальному календарю, привить в числе первых планируется группы риска. Вакцинация от гриппа продлится до 1 декабря. в этом году прививочная кампания наиболее важна в период пандемии COVID-19.

Желающие поставить прививку от гриппа могут обращаться в поликлинику по месту жительства. Вакцинация от гриппа пройдет в крупных ТРК и на отдельных избирательных участках.