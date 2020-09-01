ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Текслер привился

Общество
Сегодня, 14:51
Размер текста
Автор: 
Инна Шемаева

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в День знаний поставил прививку от гриппа и призывает к этому всех жителей Южного Урала.

В Челябинской области стартовала прививочная кампания от гриппа. Губернатор Алексей Текслер в числе первых к ней присоединился и поставил прививку в Областной клинической больнице № 2.

«Мы приняли решение начать вакцинацию раньше обычного. Поставили задачу привить больше жителей, чем это было традиционно. У нас прошлый год был рекордным  - около 48% южноуральцев были вакцинированы от гриппа. В этом году поставили задачу вакцинировать 60% (если говорить о группах риска, то более 75%). Я сам прошел вакцинацию раньше, чем обычно, и призываю это сделать всех наших граждан», – сказал Алексей Текслер.

Ранее первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт призвала южноуральцев активно подключиться к вакцинации от гриппа и ставить прививки. Она напомнила, что в прошлом году в регионе вакцину получили 48 % жителей Челябинской области. Это позволило нам избежать пиковых значений заболеваемости и на две недели сократить течение эпидемиологического процесса.

Добавим всего в 2020 году в регион поступит 1 645 000 доз вакцин от гриппа. По ежегодному национальному календарю, привить в числе первых планируется группы риска. Вакцинация от гриппа продлится до 1 декабря.   в этом году прививочная кампания наиболее важна в период пандемии COVID-19.

Желающие поставить прививку от гриппа могут обращаться в поликлинику по месту жительства. Вакцинация от гриппа пройдет в крупных ТРК и на отдельных избирательных участках. 

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Автор: 
Инна Шемаева
Отправить новость
Общество
Сегодня, 15:19
В Челябинске открылась уникальная школа
Общество
Сегодня, 10:04
Алексей Текслер: С 1 сентября начинается время новых свершений и удивительных открытий
Культура
28.08.20 15:34
Алексей Текслер выбрал для Челябинской области молодежного лидера
Экономика
28.08.20 10:10
Магнитогорское «Притяжение» станет получателем федеральных миллионов
Сегодня, 12:00
Один хорошо, а два – лучше!
Сегодня, 11:57
В Челябинской области еще четыре человека умерли с диагнозом «ковид»
Сегодня, 11:47
В Челябинской области в четвертый раз разгорится «Пламя Аркаима»
Сегодня, 11:39
Первый звонок для многих первоклассников Челябинска прозвучал без родителей
Сегодня, 10:45
ММК помог Магнитогорску подготовиться к новому учебному году
Сегодня, 10:04
Алексей Текслер: С 1 сентября начинается время новых свершений и удивительных открытий
Сегодня, 09:59
Наталья Котова поздравила челябинцев с Днем знаний и вспомнила свои школьные годы
Вчера, 20:54
Алексей Текслер: У Коркинского района есть отличные перспективы развития
Вчера, 19:52
Алексей Текслер поручил благоустроить в Коркино стихийный рынок
Вчера, 16:32
Архитекторы пригласили челябинцев поучаствовать в судьбе Сада камней
Среда обитания
Сегодня, 14:07
Безруков нашел исчезнувшее озеро
Общество
Сегодня, 10:04
Алексей Текслер: С 1 сентября начинается время новых свершений и удивительных открытий
Новости
Сегодня, 15:55
Происшествия
Карталинец пытался перевезти наркотики в руле велосипеда
Сегодня, 15:38
Спорт
Впервые Кубок ЧелГУ по мини-футболу пройдет без зрителей
Сегодня, 15:15
Федерация
Гастарбайтерам вход воспрещен: Европа вводит для Украины “безвизовый” фильтр
Сегодня, 15:06
Федерация
Силовики начнут борьбу с манипуляциями подростками в сети
Сегодня, 14:47
Федерация
Россиянам раздадут сертификаты на соцуслуги
Материалы рубрики
Сегодня, 14:12
Общество
Антисептик в портфеле и физкультминутки во время урока: Роспотребнадзор рассказал, как школьникам уберечься от «ковида»
Сегодня, 13:40
Общество
Профсоюзная премия в День знаний
Сегодня, 12:17
Общество
В Челябинской области продолжает расти заболеваемость «ковидом»
Сегодня, 11:57
Общество
В Челябинской области еще четыре человека умерли с диагнозом «ковид»
Вчера, 16:32
Общество
Архитекторы пригласили челябинцев поучаствовать в судьбе Сада камней
Теги
Алексей Текслер
грипп
прививки
Ирина Гехт
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика