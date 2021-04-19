В Челябинскую область поступило 236 тысяч доз вакцины от ковида, полностью привито 115 тысяч человек

В Челябинскую область поступила очередная партия вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»). Привито двумя компонентами почти 115 тысяч южноуральцев.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе министерства здравоохранения области, на сегодня в регион поступило 235 тысяч 992 дозы вакцины Гам-Ковид-Вак» или «Спутник V» (создана учеными Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи совместно с РФПИ). В каждой дозе – два компонента, которые ставятся с промежутком в 21 день.

К настоящему моменту более 180 тысяч жителей поставили первый компонент прививки от коронавирусной инфекции COVID-19 («Спутник V»), из них 114 тысяч 580 человек завершили вакцинацию вторым компонентом.

Привиться от коронавирусной инфекции южноуральцы могут в поликлиниках по месту жительства, в специальных пунктах вакцинации в торгово-развлекательных комплексах и в «Поезде здоровья» (совместный проект министерства здравоохранения области и «РЖД-Медицина). Кроме того, добровольную вакцинацию сотрудников проводят на предприятиях области, где есть медицинские кабинеты или поликлиники.

В выходные прививочные пункты работали в ТРК в Челябинске, Копейске, Миассе и Магнитогорске. были открыты на специально отведенных площадках в ТРК.

Как рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава, 17 и 18 апреля прививку от коронавирусной инфекции поставили в ТРК одна тысяча 423 жителя (неделю назад – одна тысяча 337 южноуральцев, две недели назад – одна тысяча 130 человек).

В мобильном прививочном пункте за 13 и 14 апреля привилось первым компонентом 86 жителей области. «Поезд здоровья» работал на станциях Еманжелинск, Троицк, Карталы, Джабык, Магнитогорск-Пассажирский. Новый график вакцинации формируется.

Напомним, что записаться на прививку от ковида можно в регистратуре своей поликлиники или онлайн через портал «Госуслуги» в любое удобное время. Вакцинация добровольная и бесплатная.

Ранее директор Института эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург рассказал о сроках формирования иммунитета к коронавирусной инфекции COVID-19 после вакцинации «Спутником V».