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В Чурилово из-за многочисленных нарушений закрыт частный детский сад «Маргаритка»

Общество
Сегодня, 17:12
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Автор: 
Инна Шемаева

Прокуратурой Тракторозаводского района Челябинска проведена проверка исполнения законодательства при организации частного детского садика «Маргаритка в микрорайоне «Чурилово», который посещали дети до трех лет.

Как сообщила старший сотрудник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, предпринимательница, организовавшая частный детский сад, подвергнута административному наказанию по части второй статьи 6.3 КоАП РФ в виде административного приостановления деятельности на срок 60 суток.

Постановление суда вступило в законную силу и обращено к исполнению. Деятельность детского садика в настоящее время принудительно приостановлена судебными приставами.

«Женщиной было совершено административное правонарушение. Приставы исполняли решение суда», - сообщили в пресс-службе судебных приставов региона.

В ходе поверки были выявлены факты нарушения требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, в частности, санитарно-эпидемиологических требований к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда. Личная медицинская книжка в ходе проверки организатором детского сада не представлена, пища для детей готовится ею самой, отсутствуют работники общественного питания со специальным образованием, суточные пробы от приготовленных блюд не отбираются.

Никаких документов на продукты прокурорам предоставлено не было. Сроки их годности установить не удалось. Режим дня для детей дошкольной группы не разработан, прогулки не организованы.

Ранее в Чурилово была приостановлена работа другого частного детского сада – «У Машеньки».

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ»,  он располагался в жилом доме. На работу принимались работники без соответствующего образования и санитарной книжки.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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