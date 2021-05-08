В День Победы в Челябинске ограничат движение и изменят маршруты общественного транспорта

В день Победы, девятого мая, в Челябинске дважды будут ограничивать движение транспорта в связи с проведением парада Победы и праздничного салюта.

Торжественное построение войск Челябинского гарнизона на площади Революции начнется в 11 часов. В связи с этим на три часа перекроют центральные улицы города.

С 10 до 13 часов будет закрыто движение:

– по проспекту Ленина от Свердловского проспекта до улицы Свободы (движение по Свердловскому проспекту не закрывается);

– по проспекту Ленина от Танкистов до Артиллерийской (на время прохождения колонны);

– по Воровского от Тимирязева до проспекта Ленина;

– по Елькина от Тимирязева до улицы Воровского;

– по Цвиллинга от Тимирязева до улицы Труда.

На это период меняются также маршруты движения общественного транспорта:

Автобусы:

№ 2 «Мехколонна - Ж/д вокзал»;

№ 4 «Мамина – Ж/д вокзал»

№ 14 «Ж/д вокзал — Доватора – Воровского — пос. Новосиниглазово»;

№ 18 Ж/д вокзал – Свободы – Труда – Кирова, далее по маршруту до Автобусного парка (в прямом и обратном направлении);

№ 64 Ж/д вокзал – Свободы – Бр. Кашириных, далее по маршруту до Автобусного парка (в прямом и обратном направлении)4

№ 83 «Ж/д вокзал – пос. Старокамышинск»;

№ 90с Ж/д вокзал – Доватора – Воровского, далее по маршруту до сада Кристалл, (в прямом и в обратном направлении).

Троллейбусы:

№ 5 «АМЗ – Ж/д вокзал» (с 09:00 до 19:00 – отменён);

№ 8 «ЧКПЗ – Гагарина – Ж/д вокзал»;

№ 10 «ЧКПЗ – Солнечный берег – Гагарина – Ж/д вокзал»;

№ 10 «Молдавская – Молодогвардейцев – Энгельса – ПКиО»;

№ 11 «ЧТЗ – Первоозёрный»;

№ 16 «ЖБИ – ЧТЗ»;

№ 17, 26 «Молдавская – Молодогвардейцев – Энгельса – ПКиО»;

№ 19 «ТЭЦ 3 – Первоозёрный – Ж/Д вокзал»;

№ 26 «Первоозёрный – Ж/Д вокзал».

Трамваи:

№ 3 по трассе маршрута № 20 «ЧМК – Медгородок»;

№ 5 «ЧЭМК – Горького – Российская – ЧГРЭС»;

№ 7 «ЧГРЭС – Российская – ЧТЗ»;

№ 8 «ЧЭМК – Чистопольская»;

№ 15 по трассе маршрута № 6 «ЧТЗ – Горького – ЧГРЭС»;

№ 15 2Чичерина – Першино»;

№ 16 по трассе маршрута № 17 «Чичерина – Медгородок»;

№ 18 «Чичерина – ЧМК»;

№ 22 «ЧГРЭС – Российская – КБС – Чистопольская»;

№ 22 по трассе маршрута № 14 «Чичерина – ЦХП».

Маршрутные такси будут ходить в объезд закрытых участков по улицам Свободы, Труда, далее по маршруту.

Кроме того, будет ограничено движение и в вечернее время.

В 22 часа состоится торжественный фейерверк на набережной реки Миасс, около памятника Столыпину.

В связи с проведением салюта будет ограничено движение автомобильного транспорта с 20 до 23 часов:

– по улице Цвиллинга от проспекта Ленина до улицы Труда;

– по улице Кирова от улицы Труда до проспекта Победы;

– поулице Братьев Кашириных от улицы Северо-Крымской до улицы Российской (с учетом новое развязки);

– по Свердловскому проспекту от проспекта Победы до проспекта Ленина;

– по улице Труда от улицы Российской до улицы Энгельса;

– по улице Красная от пр. Ленина до пр. Победы.

Общественный транспорт изменит схему движения:

Автобусы:

№ 2 отменяются рейсы от ПКиО: 20:25, 20:58, 22:00.

№ 34 «Мехколонна – Автобусный парк» отменяются рейсы от Автобусного парка: 20:02, 20:37. Рейс отправлением с Мехколонны в 20:51 переносится на 21:15.

№ 15 «ЧМК – Комсомольский проспект – Чайковского – Бр. Кашириных – Северо-Крымская – Труда – Энгельса – ЮУрГУ»;

№ 18 «Автобусный парк – перекрёсток Свердловского проспекта и Комсомольского проспекта»;

№ 45 «Автобусный парк – Аэропорт» отменяются рейсы от Автобусного парка: 18:50, 21:40. От Аэропорта 20:15, 22:19. Рейс отправлением с Автобусного парка в 19:28 переносится на 19:00, отправлением от Аэропорта в 20:15 переносится на 21:15.

№ 71 «ЧМК – Петра Столыпина» с 19:30 – работа маршрута приостановлена.

№ 81 ЮУрГУ – Чистопольская» отменяются рейсы от ПКиО: 21:45.

Трамваи:

№ 3 по трассе маршрута № 14 «ЦХП – Чичерина»;

№ 5 «ЧЭМК – Горького – Российская – ЧГРЭС»;

№ 7 «ЧГРЭС – Российская – КБС»;

№ 8, 22 «Ч2ГРЭС – Горького – КБС – Чистопольская»;

№ 18 «Першино — Коксохим»;

№ 20 «ЧМК – Чичерина».

Также трамвайные маршруты от остановки «Завода им. Колющенко» следуют:

№ 3 «Завод им. Колющенко — кольцо Копровый»;

№ 5 «Завод им. Колющенко — ЧЭМК»;

№ 5 «Завод им. Колющенко — Горького — Победы — ЧГРЭС»;

№ 7«Завод им. Колющенко — ЧГРЭС»;

№ 8 «Завод им. Колющенко — Чистопольская»;

№ 16 «Завод им. Колющенко — Чичерина».

От остановки «Цирк» маршрут № 3 пойдет по схеме – «Цирк – ЧМК – кольцо Копровый».

А от остановки Медгородок маршрут № 20 последует «Медгородок — ЧМК».

От остановки «Калинина:

№ 3 «Калинина — Завод им. Колющенко»;

№ 17 «Калинина — Медгородок»;

№ 22 «Калинина — Чичерина».

От остановки «Теплотехнический институт»:

№ 3 «Теплотех. — Завод. им Колющенко»;

№ 22 «Теплотех. — Чистопольская».

Автобус:

От остановки «ПКиО»

№ 2 «ЮУрГУ – Мехколонна»;

№ 4 «ЮУрГУ – Мамина»;

№ 81 «ЮУрГУ – Чистопольская».

От остановки «Железнодорожный вокзал»

№ 18 «Ж/д вокзал – Комсомольский проспект – Автобусный парк»;

№ 64 «Ж/д вокзал – Братьев Кашириных – Автобусный парк».

От остановки «Теплотехнический институт»

№ 34 «Теплотехнический инст. – Мехколонна»;

№ 45 «Теплотехнический инст. – Аэропорт».

От остановки «Комсомольский проспект»

№ 71 Петра Столыпина по Братьев Кашириных.

От остановки «Северо-Крымская»

№ 71 до ЧМК по 50-летия ВЛКСМ.

Троллейбус:

От остановки «Дворец спорта Юность»

№ 7 «ДС Юность — ЧМК»;

№ 12 «ДС Юность — АМЗ»;

№ 12 «ДС Юность — Молдавская».

От остановки «Калинина»

№ 7 «ДС Юность — ЧМК»;

№ 12«ДС Юность — АМЗ»;

№ 12 «ДС Юность — Молдавская».

От остановки «Труда» (Энгельса / Труда):

№ 14 по Молодогвардейцев до ЧМК;

№ 17 по Молодогвардейцев до Молдавской.

От остановки «Алое поле»

№ 8 «Алое поле – Гагарина – ЧКПЗ»;

№ 19 «Алое поле – Первоозёрный»;

№ 17 по Молодогвардейцев до Молдавской.

После завершения праздничного фейерверка для развоза жителей, после открытия движения, будут работать следующие маршруты:

Трамвай:

От остановки «Завода им. Колющенко»:

№ 3 «Завод им. Колющенко — кольцо Копровый»;

№ 5 «Завод им. Колющенко — ЧЭМК»;

№ 5 «Завод им. Колющенко — Горького — Победы — ЧГРЭС»;

№ 7«Завод им. Колющенко — ЧГРЭС»;

№ 8 «Завод им. Колющенко — Чистопольская»;

№ 16 «Завод им. Колющенко — Чичерина».

От остановки «Цирк»:

№ 3 «Цирк – ЧМК – кольцо Копровый».

От остановки «Калинина»:

№ 3 «Калинина — Завод им. Колющенко»;

№ 17 «Калинина — Медгородок»;

№ 22 «Калинина — Чичерина».

От остановки «Теплотехнический институт»:

№ 3 «Теплотех. — Завод. им Колющенко»;

№ 22 «Теплотех. — Чистопольская».

От остановки Медгородок:

№ 20 «Медгородок — ЧМК».

Автобус:

От остановки «ПкиО»:

№ 2 «ЮУрГУ – Мехколонна»;

№ 4 «ЮУрГУ – Мамина»;

№ 81 «ЮУрГУ – Чистопольская».

От остановки «Железнодорожный вокзал»:

№ 18 «Ж/д вокзал – Комсомольский проспект – Автобусный парк»;

№ 64 «Ж/д вокзал – Братьев Кашириных – Автобусный парк».

От остановки «Теплотехнический институт»:

№ 34 «Теплотехнический инст. – Мехколонна»;

№ 45 «Теплотехнический инст. – Аэропорт».

От остановки «Комсомольский проспект»:

№ 71 Петра Столыпина по Братьев Кашириных.

От остановки «Северо-Крымская»:

№ 71 до ЧМК по 50-летия ВЛКСМ.

Троллейбус:

От остановки «Дворец спорта Юность»:

№ 7 «ДС Юность — ЧМК»;

№ 12 «ДС Юность — АМЗ»;

№ 12 «ДС Юность — Молдавская».

От остановки «Калинина»:

№ 7 «ДС Юность — ЧМК»;

№ 12«ДС Юность — АМЗ»;

№ 12 «ДС Юность — Молдавская».

От остановки «Труда» (Энгельса / Труда):

№ 14 по Молодогвардейцев до ЧМК;

№ 17 по Молодогвардейцев до Молдавской.

От остановки «Алое поле»:

№ 8 «Алое поле – Гагарина – ЧКПЗ»;

№ 19 «Алое поле – Первоозёрный»;

№ 17 по Молодогвардейцев до Молдавской.