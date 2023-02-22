В День защитника Отечества в Челябинской области – снег, метели

В День защитника Отечества, 23 февраля, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, пройдет небольшой снег, мокрый снег, местами умеренный, в отдельных районах метели, гололедные явления. Атмосферное давление ниже нормы и продолжит снижаться.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на 23 февраля в Челябинске – минус 13-15 градусов, по области – минус 10-15 градусов, при прояснении подморозит до минус 20 градусов.

В праздничный день синоптики обещают в Челябинске минус 4-6 градусов, по области – минус 4-9 градусов. Ночь после праздника будет холоднее – минус 13-18 градусов, при прояснении столбик термометра опустится до отметки минус 28 градусов.

Ветер в ночные часы восточной четверти 4-9 метров в секунду, днем южной четверти 6-11 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 728 миллиметров ртутного столба0 в течение суток оно понизится до 723 миллиметров ртутного столба, что на 19 единиц ниже нормативного значения. Геомагнитное поле спокойное.

По народному календарю 23 февраля - Прохор Весновей, Харлампий.

Весновеем Прохора прозвали за то, что в этот день начинался поворот на весну. В то же время зимы еще остерегались и просили: «Лютуй, февраль, не лютуй, а на весну брови не хмурь». Впрочем, мороз, по мнению людей, и сам понимал, что властвовать ему оставалось недолго: «На Прохора и зима заохает, а февраль бушует, но весну чует».

Именины в этот день: Анна, Антон, Аркадий, Валентина, Василий, Галина, Геннадий, Герман, Григорий, Иван, Карп, Марк, Петр, Порфирий, Прохор, Семен, Харлампий.