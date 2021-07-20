В Екатеринбурге состоятся два спектакля Театра для души «НитьЯ»

В Екатеринбурге 29 и 30 июля на сцене культурно- досугового центра «Дружба» творческий союз «НитьЯ» покажет два спектакля о любви, счастье и противоречиях человеческих чувств.

Театр «НитьЯ» - это театр для души, который предпринимает скромную попытку вернуть зрителям путеводную нить жизни, благодаря которой человек сможет снова открыть безграничные возможности своего сердца и показать их всему окружающему миру.

29 июля на сцене состоится слезная комедия «Инопланетянцы» о любви, о бытовом конфликте между супругами.

Непонимающим друг друга мужу и жене на острие конфликта Божественная Воля меняет местами их образ мыслей и чувств.

После чего супруги будут вынуждены открывать для себя загадочный мир мужчин и женщин.

И если они справятся, то Любовь восторжествует. А если нет…

30 июля на сцене покажут сказочную драму «Глубокое отражение» о предназначении человека.

Может ли сказка раскрыть самые заветные тайны? Может ли она Вам рассказать, кто Вы есть на самом деле? Каково Ваше предназначение? И что Вам действительно дорого? Может, если это «Глубокое отражение».

Это спектакль-зеркало, говорящий голосом правды.

Пристегните свои ремни, будем нырять в самую потаённую глубину.

Особенность театра для души «НитьЯ» состоит в отсутствии условности между актерами и зрителями: никаких декораций и костюмов. Только монологи и диалоги, выражающие суть глубины человеческой души и противоречивости чувств. При этом зрители вовлекаются в сотворчество, результатом которого станет разрешение всех его внутренних противоречий и конфликтов.

Спектакли пройдут на сцене культурно- досугового центра «Дружба» (ул. Академика Бардина, 21б) 29 и 30 июля в 19:00.

Билеты можно заказать на сайте.