В Еткульском районе распахнули двери детские лагеря

За лето в лагерях дневного пребывания – при школах – в Еткульском районе (Челябинская область) отдохнет 875 детей. Таких лагерей в районе открылось девять. Всё в них продумано для детей: красочно оформлены классы, ежедневно планируются праздники, викторины, спортивные соревнования, эстафеты, беседы по охране жизни и здоровья детей.

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В селе Каратабан, например, 1 июня начал работать летний лагерь при школе, в котором за смену отдохнет 50 человек.

С раннего утра школьный стадион наполнился детским смехом и весёлым шумом. Главным мероприятием дня стала веселая развлекательная программа «Здравствуй, лето!», которую подготовили и провели работники Досугового центра села Каратабан.

А в Новобатуринской школе в День защиты детей начал работу лагерь дневного пребывания "Кораблик детства". В первый же день ребята проявили себя в творческих и спортивных играх, а также начали подготовку к чемпионату по простоболу, запланированы у них и поездки в бассейн.

В этом году команда лагерной смены Коелгинской школы начала свою работу под девизом «Поехали!», стало быть, это будет особенная смена с приключениями на космическом корабле «Весёлый улей».

В ближайшую субботу, 12 июня, заедет первая смена отдыхающих в лагерь «Золотой колос». Здесь за три смены смогут отдохнуть 345 детей из Еткульского и Еманжелинского районов.

Состоявшаяся вчера приёмка детского оздоровительного лагеря показала полную готовность «Золотого колоса» к приему детей.