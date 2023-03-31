31.03.2023
Южноуральцы могут помочь в формировании библиотек для воинских частей
31.03.2023
Челябинск отметит День единения народов России и Беларуси
31.03.2023
«Умное зрение» позволит повысить бдительность граждан на пешеходных переходах ЮУЖД
31.03.2023
Поклонники Android не упускают возможности довести свой тариф до совершенства
31.03.2023
В Челябинске мужчина совершил смертельный прыжок с моста на Меридиане
31.03.2023
В Миассе водитель КАМАЗа наехал на горбольницу, прокуратура взяла дело на контроль
В главном храме Челябинской епархии каждую пятницу совершают молебен о воинах
В Челябинской области увеличат число постов системы видеонаблюдения и количество беспилотников
31.03.2023
В Челябинской области расширят перечень получателей меры соцподдержки спасателей
31.03.2023
В Челябинской области вводят новые льготы для семей участников СВО и меры поддержки контрактников
30.03.2023
Аркаим уходит под воду
30.03.2023
Текслер доложил президенту о готовности к опережающему финансированию и внес предложение
30.03.2023