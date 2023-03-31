В главном храме Челябинской епархии каждую пятницу совершают молебен о воинах

Во время Великого поста каждую пятницу в главном храме Челябинской епархии совершаются молебны с акафистом святому праведному воину Феодору Ушакову. Верующие молятся о здравии православных воинов, о защите для участников специальной военной операции, о мире.

В пятницу пятой седмицы Великого поста, 31 марта, священнослужители Свято-Симеоновского кафедрального собора во главе с ключарем протоиереем Владимиром Маничевым совершили Литургию Преждеосвященных Даров и молебен о воинах в главном храме. Богослужение прошло в северном приделе собора, освященном в честь Всех святых в земле Российской просиявших.

Как сообщает пресс-служба собора, помолиться перед образом святого праведного Феодора Ушакова о мире и прекращении распрей, о здравии православных воинов в храм приходят родные и близкие бойцов – участников Специальной военной операции, а также все неравнодушные к судьбе Отечества, которое сегодня переживает время тяжких испытаний.

Во время молебна верующие имеют возможность подать в храме священнику записки для поминовения родных и близких, чтобы соборно попросить Господа Иисуса Христа защитить тех, кто находится в зоне боевых действий, сохранить Отечество, водворить мир и любовь в сердцах.

Напомним, с октября 2022 года, по благословению митрополита Челябинского и Миасского Алексия, молебен о воинах с акафистом святому праведному воину Феодору Ушакову совершается по субботам после Божественной литургии в Свято-Симеоновском кафедральном соборе. Во время Великого поста - каждую пятницу.

ДЛЯ СПРАВКИ

Феодор Ушаков – знаменитый русский флотоводец, адмирал, командовавший в 1790-1798 годах Черноморским флотом, а в 1798-1800 годах русско-турецкой эскадрой в Средиземном море.

Руководимый Феодором Ушаковым флот одержал победу в пяти крупных морских сражениях; в боях не был потерян ни один корабль, ни один подчиненный адмирала не попал в плен.

В 2001 году Феодор Ушаков Русской Православной Церковью был причислен к лику святых как праведный воин.