В кафедральном соборе Челябинска совершили акафист об упокоении погибших воинов

В День памяти и скорби, 22 июня 2022 года, в главном храме Челябинской епархии – Свято-Симеоновском кафедральном соборе - совершили акафист о упокоении усопших. Сестры-волонтеры отдела по социальному служению собора прочитали акафист в память воинов, отдавших свои жизни за свободу и независимость нашей Родины в годы Великой Отечественной войны, а также всех невинно пострадавших и погибших в годы войны.

Как сообщили в пресс-службе собора, в годы войны Свято-Симеоновский кафедральный собор был единственным действующим православным храмом в Челябинске. Приход храма внес значительный вклад в Великую Победу: прихожане собрали 696 тысяч рублей в Фонд обороны СССР.

В первые годы Великой Отечественной войны настоятелем Свято-Симеоновского храма и благочинным церквей Челябинской епархии был назначен протоиерей Сергий Ашихмин. За свою патриотическую, проповедническую и организаторскую деятельность он был награждён от Сталина двумя благодарностями и медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».