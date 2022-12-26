26.12.2022
Челябинцы из дома на Энгельса пятый раз за год остались без тепла и горячей воды
26.12.2022
В Карабаше открыли ФОК с бассейном и баней
26.12.2022
В Челябинске продолжает процветать незаконная торговля елками
26.12.2022
Лауреатов премии «Светлое прошлое» назвали в Челябинской области
26.12.2022
Консультация юриста: как оплачивается работа в праздники
26.12.2022
Профсоюзы Челябинской области назвали лучших журналистов
В Карабаше открыли ФОК с бассейном и баней
21.12.2022
РМК подвела итоги юбилейного сезона «Медной лиги КВН»
12.12.2022
Новые логотип, книга и фильм о городе: Карабаш ярко завершил свой 200-летний юбилейный год
09.12.2022
Главой Карабаша избран Станислав Афанасенко
05.12.2022
Юные челябинские спортсмены показали свои силы в многоборье в Екатеринбурге
На фоне СВО в Челябинской области вырос уровень активности деструктивных элементов
25.12.2022
Плечом к плечу. Журналист помог солдату найти правду
23.12.2022
В Челябинске перенесли сроки открытия главного ледового городка
23.12.2022
В Челябинской области утвержден порядок назначения нового единого пособия
23.12.2022
Бетонные блоки на Кировке – это уже слишком: чаша терпения челябинцев переполнена
22.12.2022