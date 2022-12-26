В Карабаше открыли ФОК с бассейном и баней

В Карабаше (Челябинская область) открылся физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с бассейном и баней. Объект построен при участии градообразующего предприятия АО «Карабашмедь» (входит в группу АО «Русская медная компания»).

Как сообщили в департаменте информационной политики и связей с общественностью РМК, по случаю торжественного открытия физкультурно-оздоровительного комплекса прошёл Открытый турнир РМК по плаванию. За победу боролись команды школьников из Карабаша, Кыштыма, Коркино и Варны.

Соревнования начались с показательного выступления профессионального спортсмена. Вячеслав Козлов – КМС по плаванию, неоднократный Чемпион России, УрФО, Челябинской области и КМС по подводному спорту. Он представил элементы комплексного плавания, сложнотехнические упражнения, отработку поворота сальто.

После этого участники турнира вышли на старт. В каждой команде было по шесть подростков. Они проплыли комбинированную эстафету вольным плаванием.

Для свободного посещения ФОК с бассейном и баней открывается 26 декабря.

Стоимость занятий по плаванию установлена от 50 до 250 рублей, посещение бани – от 150 до 350 рублей. Цена зависит от категории посетителей (дети, взрослые, пенсионеры, инвалиды). Для сотрудников завода «Карабашмедь» будет действовать специальный тариф на сеансы по плаванию.

Бассейн оснащён двумя чашами. Большая (25х12 метров) с четырьмя дорожками длиной по 25 метров каждая. Глубина от 1,2 до 1,8 метра. Здесь можно заниматься спортивным плаванием, аквааэробикой.

Открывается спортивный зал для фитнеса и групповых занятий в рамках тренировок по плаванию. К работе приступают инструкторы.

Малая чаша (10х6 метров) предназначена для лечебного и оздоровительного плавания маломобильных групп населения. Глубина 0,9 метра.

Карабашские бани – это парная, отделанная ароматной липовой древесиной. Дни посещений разделяются на женские и мужские.

ФОК располагается на улице Шахтерской по соседству с новым жилым комплексом «Медный» и ТРЦ «Медь». На прилегающей территории появилась детская и спортивная площадки, благоустроенная парковка.