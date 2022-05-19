В Карабаше открыли виртуальный концертный зал

В концертном зале детской школы искусств Карабашского городского округа (Челябинская область) сегодня, 19-го мая, состоялось торжественное открытие виртуального концертного зала, созданного в рамках национального проекта «Культура».

На его создание из федерального бюджета было выделено два с половиной миллиона рублей.

Важность события для города отметила в своем приветственном адресе заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова.

«Уверена, появление такого концертного зала повысит доступность классической музыки и откроет юным посетителям новые горизонты для их будущей музыкальной карьеры», - такие слова были зачитаны со сцены от имени замминистра.

Красную ленту на торжественной церемонии открытия виртуального концертного зала перерезали первый заместитель министра культуры Челябинской области Ирина Анфалова-Шишкина и глава Карабашского городского округа Олег Буданов.

Сразу же после этого для всех собравшихся началась трансляция концерта Челябинской государственной филармонии «Симфоническое Лукоморье».

С сегодняшнего дня виртуальный концертный зал начинает свою работу для жителей и гостей города Карабаша, планируются трансляции для разных возрастных категорий, разрабатывается программа показов для школьников, и многое другое, сообщили в пресс-службе регионального минкульта.