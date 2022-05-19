19.05.2022
Анонсы событий и мероприятий на 20 мая
19.05.2022
В Карабаше открыли виртуальный концертный зал
19.05.2022
В Челябинске спасли пациента со свищом между пищеводом и бронхом
19.05.2022
Челябинка пожаловалась Котовой на недоступную для велосипедистов среду
19.05.2022
Почти четырех миллионов лишилась жительница Магнитогорска, поверив незнакомцу
19.05.2022
Иностранцам запретят пользоваться услугами суррогатного материнства в РФ
В Карабаше открыли виртуальный концертный зал
27.01.2022
Признание: РМК подарила квартиры 43 работникам бюджетной сферы и металлургам Карабаша
27.01.2022
Новая жизнь Карабаша: в «медном» городе Южного Урала появится маленькая Швейцария
27.12.2021
В Карабаше стартовала премия «Народное признание и любовь»
04.12.2021
Переселенцы из ветхого жилья в Карабаше получили ключи от новых квартир
В Челябинске «по-тихому» возобновили установку бордюров вдоль трамвайных путей
18.05.2022
В Челябинске все скульптуры готовы к песочному фестивалю
18.05.2022
Южный Урал вошел в ТОП самых дорогих регионов по стоимости санаторного отдыха
17.05.2022
Чуриловцы бьют тревогу по поводу засохших деревьев на улице Сергея Герасимова
16.05.2022
Эксперты: Членству Швеции и Финляндии в НАТО может помешать «курдский вопрос»
16.05.2022