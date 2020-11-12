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Впервые на Урале

В команде челябинских медиков появился робот-ассистент

Общество
Сегодня, 11:42
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В Челябинске в клинике Южно-Уральского государственного медицинского университета (ЮУГМУ) проведена первая на Урале, вторая в России операция с участием робота-ассистента - операция с использованием SOLOASSIST II.

Применение роботизированных систем в медицине, особенно в хирургии, становится все более актуальным. И если автоматизированные ассистенты первого поколения были сравнительно тяжелыми, громоздкими и не позволяли изменять положение операционного стола во время операции, то в последних разработках это учли и исправили недостатки, сообщает пресс-служба клиники ЮУГМУ.

Лапароскопическую левостороннюю гемиколэктомию пациенту со злокачественным новообразованием селезеночного угла ободочной кишки выполнил врач-онколог высшей категории Андрей Комков. В роботоассистированной операции с SOLOASSIST II, впервые выполненной в Челябинской области, участвовали также заведующая онкологическим отделением клиники ЮУГМУ кандидат медицинских наук Ирина Куракина и врач-хирург высшей категории Иван Гавришкин.

Робота производства компании ACTORmed (Германия) предоставила на апробацию специалистам клиники медуниверситета компания «ЭйБиСи Медицина» совместно с Arcadis Medical Group.

«Эндоскопический ассистент для минимально инвазивной хирургии полностью заменяет одного ассистента-врача на операции, — рассказывает Ирина Куракина. — При длительных вмешательствах, которые продолжаются пять-шесть часов, механическая “рука” робота не устанет держать камеру, изображение будет стабильным на протяжении всего времени. При этом и камеру, и эндоскоп можно фиксировать даже в экстремально низких положениях. SOLOASSIST II предоставляет оперирующему хирургу полную видимость всех областей без ограничений. Им несложно управлять: джойстиком либо голосовыми командами».

Уникальная по спектру оказываемых видов медицинской помощи, оснащению, уровню диагностических возможностей и особенно качеству кадрового состава клиника ЮУГМУ является одним из ярких брендов вуза, известным не только в Уральском федеральном округе, но и далеко за его пределами. Неудивительно, что именно здесь прошла вторая в России апробация SOLOASSIST II.

«Едва ли не каждый месяц в современной медицине появляются новые технологии. Тот, кто раньше начнет их осваивать и применять, окажется на шаг, если не на два, впереди, — подчеркивает Андрей Комков. — Применение подобных роботизированных ассистентов освобождает врача от довольно нудного труда, позволяя сосредоточиться на решении более важных задач в ходе вмешательства, а также сократить число хирургов в бригаде. Роботы — это для людей».

В клинику Южно-Уральского государственного медицинского университета могут обращаться все жители города и области. В консультативно-диагностическом отделении № 1 (Челябинск, ул. Черкасская, 2, корпус 2) организован консультативный прием врача-онколога. Записаться можно по телефону 8 (351) 217-35-05.

Пациентов с уже выявленными злокачественными новообразованиями органов брюшной полости, которым необходима госпитализация для проведения оперативного вмешательства, ждут в онкологическом отделении, где проводятся как открытые, так и лапароскопические операции, радиочастотная абляция печени при метастатическом поражении и другое лечение.

Лечение осуществляется по полису ОМС, доступны квоты на высокотехнологичную медицинскую помощь.

Контактный телефон: 8 (351) 728-72-85. Адрес: Челябинск, ул. Черкасская, 2, корпус 6, приемный покой.

 

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