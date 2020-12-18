В Копейске и Пластовском районе изолировали пять классов как контактных по ковиду

В Челябинской области за сутки скончалось 17 пациентов с ковидом из шести муниципалитетов

В Копейске и Пластовском районе изолировали пять классов как контактных по ковиду

В Пластовском районе Челябинской области накануне учащихся одной сельской школы отправили на самоизоляцию как контактных с заболевшим коронавирусной инфекцией COVID-19. Днем ранее были изолированы четыре класса в Копейске.

Как сообщили в пресс-службе минздрава, на текущей неделе было выявлено три случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 среди школьников (на прошлой неделе за тот же период было подтверждено зарегистрировано в три раза больше заболевших школьников - девять).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минобрнауки региона, к настоящему моменту пять классов в области находятся на изоляции как контактные с больным COVID-19. Это один класс в школе № 15 села Демарино Платовского района и четыре класса школы №49 города Копейска.

По предписанию Роспотребнадзора полностью не закрыта ни одна школа из-за коронавируса.

Кроме того, в регионе постепенно снижается количество классов, находящихся на карантине по острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ). На карантин по ОРВИ закрыты 109 классов из 58 школ области (накануне было больше закрытых классов - 124 класса из 66 школ области, днем ранее - 139 классов из 74 школ области). Всего в образовательных учреждениях региона почти 20 тысяч классов.

Кроме того, на сегодняшний день полностью закрыты на карантин по ОРВИ три школы региона: Полоцкая школа (144 ученика) и Гранитная школа (116 учеников) в Кизильском муниципальном районе, а также школа №8 в Пласте (135 учащихся). Вышла с карантина Богдановская школа (208 учащихся) в Кизильском районе.

В регионе по-прежнему нет ни одного полностью закрытых на карантин детских сада, техникума или колледжа. Обучение в средне-специальных учебных заведениях организовано очно-заочно в зависимости от ситуации.

В области продолжает снижаться число педагогов, которые находятся на больничном по разным основаниям (по уходу за ребенком, по вирусным заболеваниям и заболеваниям, связанным с диспансерным наблюдением, по возрасту 65+). На сегодня на больничном находится 1601 педагог школ (в четверг было на лечении 1638 педагогов, в среду - 1681). Всего в школах работает более 29 тысяч педагогов.

Напомним, согласно действующему алгоритму, класс отправляют на карантин в полном составе лишь после выявления 20% и более заболевших учеников. При выявлении единичных случаев ковида изолируют только самого заболевшего и школьников из близкого круга контактных с инфицированным.

Родителям настоятельно советуют: Не нужно отправлять в школу заболевшего ребенка. «Если в семье имеется больной с инфекцией (в том числе коронавирусной), контактных также не следует отправлять».