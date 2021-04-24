В Копейске в водоем возле храма выпустили четырех лебедей

В Копейске (Челябинская область) храм Покрова Пресвятой Богородицы обрел четверых новых жителей - лебедей. Об этом сообщил замминистра экологии региона Виталий Безруков.

Ранее лебедей-шипунов с травмами подобрали неравнодушные люди. Птиц выходил известный ветеринарный врач Карен Даллакян.

Теперь две пары лебедей будут жить в пруду в Копейске на протяжении всего лета. Их могут увидеть все желающие.

“Ежегодно к нам в министерство поступают десятки раненых и обессиленных птиц. К сожалению, не всех удается реабилитировать и выпустить в дикую природу. Часть из них так и останется инвалидами. Поэтому важно находить и создавать места с закрытыми водоемами, где можно в период с весны и до осени содержать данных птиц, вести уход и наблюдение за ними, а зимой возвращать в теплый приют. И таких мест будет появляться все больше”, - отметил Виталий Безруков.