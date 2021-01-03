В Коркино и Розе коммунальная авария оставила жителей без воды

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В Коркино и Розе коммунальная авария оставила жителей без воды

Жители Коркинского муниципального района (Челябинская область) в новогодние каникулы остались без питьевой воды. Причина коммунальная авария.

Как сообщили в пресс-службе районной администрации, сообщение об утечке по улице Островского поступило в мэрию от диспетчера Водоканала в 10 часов утра второго января.

Специалисты водоснабжающей организации МУП «ПОВВ» приступили к проведению аварийно-восстановительных работ на магистрали. Было частично отключено водоснабжение в городе Коркино и поселке Роза.

«На месте аварии уже в течение суток работают девять единиц техники и две бригады по девять человек», – пояснили, находящиеся на аварии, первый заместитель главы Коркинского района Владимир Шукаев и глава Коркинского поселения Вадим Галямов.

Осложняют ситуацию ряд технологических условий - труднодоступность места порыва водной магистрали и постоянный приток воды, уточнили в администрации.

Накануне был организован подвоз технической и питьевой воды для коркинцев, у которых вода была отключена на продолжительное время, и в учреждения здравоохранения.

К обеду воскресенья, третьего января, авария на участке водопровода по улице Островского в Коркино устранена. В дома жителей начата подача воды, но пока она появилась не во всех квартирах. Для полного заполнения системы водой потребуется некоторое время.

В мэрии приняли решение пока продолжать подвоз воды по установленному ранее графику. На каждой точке машина стоит по 30 минут.

С утра машины выезжали в районы магазина «Спорттовары» и пищевого техникума.

В 11 часов 30 минут машина с технической водой подъезжает пересечение улиц Цвиллинга и Ленина возле магазина «Пятёрочка». В 12 часов на эту же точку привозят питьевую воду.

В 14 часов машина с технической водой прибывает на Комсомольскую площадь, в 15 часов 30 минут сюда привозят питьевую воду.

Фото: Администрация Коркинского района