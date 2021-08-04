В Красноармейском районе заброшенные теплицы усугубляют пожароопасную обстановку

Администрация Красноармейского района (Челябинская область) совместно с прокуратурой, местным отделением МВД и экспертами КУИЗО проверили заброшенные теплицы вблизи поселка Лазурное, усугубляющие пожароопасную обстановку. Об этом сообщила депутат Центрального района Челябинска Елена Вахтина.

По словам Елены Вахтиной, проблема этих заброшенных теплиц тянется из года в год. Депутат еще два года назад обращалась в правительство области с просьбой обратить внимание на данные бесхозные земли, но никакой реакции не было.

«Лет пять назад на эти земли «зашли» китайцы со своим бизнесом по выращиванию овощей в теплицах. После них на километры растянулись оставленные сухие деревянные остовы теплиц и тонны полиэтилена. Поднеси спичку и все вспыхнет. А вокруг десятки населенных пунктов!» - рассказывает Елена Вахтина.

В июле этого года депутат снова отправила обращение губернатору Челябинской области Алексею Текслеру, а также в Управление Россельхознадзора.

В ответе Вахтиной администрация Красноармейского района сообщила, что 19 мая этого года был проведен межведомственный рейд. В ходе мероприятия специалисты установили кадастровые номера и собственников земельных участков.

«Прокуратурой Красноармейского района к собственникам земельных участков будут приняты меры прокурорского реагирования. В целях предупреждения пожароопасной обстановки ОНД и ПР по городу Копейску и Красноармейскому району возбуждено административное расследование, виновные лица будут привлечены к административной ответственности», - говорится в ответе администрации района.

Напомним, в Челябинской области сохраняется пожароопасная обстановка. В Карталинском районе в результате ландшафтных пожаров, бушевавших с восьмого по 11 июля, было уничтожено огнем 78 строений (жилые и дачные дома, хозяйственный постройки), в том числе 61 дом (51 дом - в поселке Джабык и 10 домов - в поселке Запасный). Один человек погиб.

Третьего августа произошло возгорание лесного массива в Брединском районе вблизи детского оздоровительного лагеря «Спутник». Было принято решение эвакуировать детей, отдыхающих в лагере. Сейчас пожар локализован.