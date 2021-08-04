Дети, эвакуированные из лагеря в Брединском районе, сегодня вернутся на отдых

Во вторник, третьего августа, произошло возгорание лесного массива на территории Кортубайского участкового лесничества Брединского лесничества вблизи детского оздоровительного лагеря «Спутник» (Брединский район, Челябинская область). Было принято решение эвакуировать детей, отдыхающих в лагере.

Как сообщает администрация района, автобусы накануне благополучно доставили 144 ребенка на центральную площадь поселка Бреды. Родителей попросили не паниковать, ситуация контролировалась.

По данным ГУ лесами Челябинской области, возгорание было обнаружено третьего августа 2021 года в 13 часов 30 минут. Огонь пошел по уже знакомым ему тропкам - по горельникам 2019 года. По данным ГУ МЧС горела лесная подстилка на площади 20 гектар.

В тушении пожара принимали участие 150 человек, 50 единиц техники, в том числе три бульдозера от лесопожарных формирований, которые участвовали в тушении Карталинских пожаров (тогда огонь перекинулся на жилые строения и уничтожил несколько десятков домов, пришлось проводить эвакуацию жителей).

В Брединском районе огонь разгорелся недалеко не только от лагеря «Спутник», но и Морозовки.

Пожар был оперативно был опахан по периметру, с восточной стороны специалисты пустили встречный пал, распространение огня остановлено. Угрозы населенному пункту не было и жителей не пришлось эвакуировать.

В 22 часа третьего августа пожар локализовали на площади 460 гектар. Прошедшей ночью, четвертого августа, производилось дотушивание очагов задымления внутри пожара.

Как сообщили в администрации Брединского района, сегодня в течение дня дети вернутся в лагерь «Спутник» и продолжат свой отдых.

«Пожар локализован, лагерю ничего не угрожает, и дети могут продолжить свой отдых. Сегодня в 14 часов 30 минут на центральной площади п. Бреды состоится сбор и отправка детей в лагерь», - предупредили родителей в мэрии.

Как уже сообщало агентство, в Карталинском районе в результате ландшафтных пожаров, бушевавших с восьмого по 11 июля, было уничтожено огнем 78 строений (жилые и дачные дома, хозяйственный постройки), в том числе 61 дом (51 дом - в поселке Джабык и 10 домов - в поселке Запасный). Один человек погиб.