В Курчатовском районе асфальтируют подъезды к соцобъектам и приводят в порядок адресные таблички

Власти Курчатовского района Челябинска ведут работу с жилищными организациями по приведению в надлежащее состояние адресных табличек на зданиях, выполняя поручение мэра Натальи Котовой.

Об этом на аппаратном совещании в администрации города в понедельник, десятого октября, сообщил глава Курчатовского района Сергей Антипов.

По его словам, подрядные организации, работающие на территории района, заканчивают сбор листвы, веток и мусора на общественных пространствах Курчатовского с последующим вывозом в установленные места.

Кроме того, в районе продолжается реализация контракта по асфальтированию подъездов к социальным объектам (стоимость контракта – семь миллионов рублей, это дополнительные средства). На сегодняшний день контракт выполнен практически на 70 процентов.

«Погода будет хорошая, закончим вовремя», – заверил градоначальницу Сергей Антипов.

Глава Курчатовского района напомнил, что программа «Формирование комфортной городской среды» выполнена на сто процентов; готовность сквера на пересечении улиц Каслинской и Кыштымской, создаваемого по программе инициативного бюджетирования, составляет 90 процентов.

«Продолжаем работу по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости. За неделю выявили десять правообладателей, подготовили два пакета документов в КУИЗО, направили 54 запроса в уполномоченные органы. Также продолжаем взаимодействие с отделом полиции «Курчатовский». На прошедшей неделе провели два рейда по незаконной торговле, составили четыре протокола, два материала (адреса – проспект Победы, 348 и 392) направили в управление благоустройства для принятия административных мер», –отметил Сергей Антипов.

Глава Курчатовского района также озвучил данные местного отдела полиции: за минувшую неделю стражи порядка выявили сто административных правонарушений, по которым составлены протоколы.

По словам Сергея Антипова, объекты жилищно-коммунального хозяйства в Курчатовском районе работают в штатном режиме, подача отопления производится во все жилые дома и социальные объекты.

За неделю в районе зафиксировано шесть пожаров, в том числе в четырех случаях произошло возгорание мусора. Пострадавших нет.

Исполняя муниципальные контракты (их в Курчатовском реализуют свыше десятка), подрядчики продолжают следить за чистотой в районе. Текущим санитарным содержанием территорий занимаются 12 единиц техники и двадцать человек в составе бригад ручного труда.