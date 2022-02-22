22.02.2022
СК заинтересовался избиением школьницы в Копейске
22.02.2022
В Челябинской области на карантине по ОРВИ находятся 99 классов и четыре школы
22.02.2022
Полицейские Челябинска задержали иностранца с крупной партией героина
22.02.2022
В Камерном театре открывается выставка, посвященная «Дороге жизни»
22.02.2022
ЮУЖД напоминает водителям о соблюдении правил пересечения железнодорожных переездов
22.02.2022
ГИБДД проверяет, кто и как паркуется на местах для инвалидов в Челябинской области
В Курчатовском районе Челябинска активизируют работу по сносу нелегальных ларьков
18.02.2022
Позитивно и вдохновляюще: Глава Курчатовского района провел праздничный прием для защитников Отечества
15.02.2022
От мала до велика: жители Курчатовского района стали участниками массовой лыжной гонки
14.02.2022
Власти Курчатовского района пристально следят за качеством уборки общественных пространств после снегопадов
07.02.2022
Курчатовский район Челябинска лидирует в части демонтажа нелегальных ларьков
URALPRESS станет аквамариновым в знак поддержки людей с редкими заболеваниями
21.02.2022
Можно ноги переломать: челябинцы активно жалуются на грязные снежные кучи и наледь
21.02.2022
Челябинские эко-активисты отказались от иска к Томинскому ГОКу
19.02.2022
Силовики задержали замминистра здравоохранения Челябинской области
18.02.2022
Позитивно и вдохновляюще: Глава Курчатовского района провел праздничный прием для защитников Отечества
18.02.2022