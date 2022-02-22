В Курчатовском районе Челябинска активизируют работу по сносу нелегальных ларьков

Власти Курчатовского района Челябинска в соответствии с поручением главы города Натальи Котовой активизируют работу по сносу нелегальных ларьков. В частности, речь идет о Комсомольском проспекте.

На состоявшемся в понедельник, 21-го февраля, аппаратном совещании в администрации мэр обратилась к главе района Сергею Антипову с просьбой к весне составить график наведения порядка на остановках Комсомольского проспекта - для того, чтобы в последующем освобожденную от нестационарных торговых объектов территорию можно было благоустроить.

«Подготовьте предложения, чем вы будете их замещать», – сказала Наталья Котова.

Глава Курчатовского района заверил, что поручение будет принято в работу. По словам Сергея Антипова, за прошедшую неделю сотрудники районной администрации провели пять рейдов по выявлению незаконно расположенных ларьков и соблюдению масочного режима в торговых точках, составили три протокола. Кроме того, за этот период демонтировано два нелегальных киоска, в КУИЗО направлено пять уведомлений на снос незаконных объектов торговли.

В ходе совещания Сергей Антипов также доложил о текущей ситуации в Курчатовском районе и планах на эту неделю.

«Объекты ЖКХ работают в Курчатовском районе в штатном режиме. За неделю произошло пять пожаров, пострадавших нет. Продолжаем работу по уборке от снега внутриквартальных проездов, девяти общественных пространств и скверов. Также нашими подрядчиками выполняются контракты по вывозу снега из девяти посёлков и уборке грунтовых дорог. Что касается хоккейных кортов, то все тридцать объектов находятся в нормативном состоянии», – рассказал глава района.

По словам Сергея Антипова, в Курчатовском районе демонтируют ледовый городок и объекты новогодней иллюминации. А 25-го февраля пройдет традиционный турнир по хоккею среди детских домов и школ-интернатов «Солнечный лёд», а также состоится фестиваль народов Южного Урала «Уральская мозаика» и ряд других мероприятий, приуроченных ко Дню защитника Отечества.