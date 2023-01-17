17.01.2023
Челябинские финансисты стали «Отличниками финансовой работы»
17.01.2023
Челябинские полицейские помогли 11-летнему ребенку вернуться домой
17.01.2023
Жители Челябинской области могут присоединиться к конкурсу открыток к 23 февраля
17.01.2023
Суд продлил срок конкурсного производства в отношении структуры Роскосмоса - Миасского машзавода
17.01.2023
Снеговики-добряки соберутся на флешмоб в Челябинске
17.01.2023
Банк заблокировал онлайн-приложение, но упорная челябинка все равно взяла полмиллиона для мошенников
Жители Челябинской области могут присоединиться к конкурсу открыток к 23 февраля
12.01.2023
Школьные музеи Челябинской области могут стать партнерами московского Музея Победы
11.12.2022
Южноуральцев приглашают проголосовать за новогодние открытки земляков
23.11.2022
Школьный музей из Челябинской области представил свои раритеты в Музее Победы Москвы
07.09.2022
Музей Победы приглашает жителей Челябинской области на онлайн-программу ко Дню танкиста
Студенты медколледжа Кыштыма замерзают в аудиториях и общежитии, возбуждено уголовное дело
17.01.2023
Сирота из Магнитогорска утверждает, что чиновники дали ему квартиру женщины, которая находится в психушке
16.01.2023
Южноуральцы уже жалуются на школу, которую завтра губернатор торжественно откроет
16.01.2023
В понедельник - десятый день Святок
16.01.2023
Немного косметики и слез: фотосессии для жен бойцов СВО продолжаются в Челябинской области
14.01.2023