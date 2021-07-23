В Курчатовском районе Челябинска благоустроят территорию у кинотеатра «Победа»

Серые ограждения, потерявшие прочность и эстетичность, демонтировали возле кинотеатра «Победа» в Курчатовском районе Челябинска. Ненужные металлические ограждения районная администрация решила не ремонтировать и красить, а вовсе убрать, так как они защитной функции не несут.

«Разработана проектно-сметная документация благоустройства территории, которая на данный момент утверждена, и в ближайшее время начнется реализация», – прокомментировал процесс работы глава Курчатовского района Сергей Антипов.

По словам Сергея Васильевича, парковка на вышеуказанной территории будет сохранена, так как она пользуется спросом у жителей ближайших микрорайонов.

В пресс-службе администрации Курчатовского района отмечают, что площадь у здания кинотеатра является одной из центральных для проведения районных культурных и спортивных мероприятий. В зимнее время года на территории расположен ледовый городок.