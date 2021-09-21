В Курчатовском районе Челябинска начался отопительный сезон

В Курчатовском районе Челябинска стартовал отопительный сезон. Об этом вчера, 20 сентября, на аппаратном совещании рассказал глава Курчатовского района Сергей Антипов.

«Подача отопления осуществлена во все социальные объекты района. Подключение отопления управляющими организациями осуществляется в соответствии с графиком тепловых сетей», - отметил Сергей Антипов.

Также Сергей Васильевич рассказал о ходе работ по благоустройству и санитарному содержанию территорий.

Выполняется контракт по асфальтированию внутриквартальных поездов по девяти адресам. На шести проездах работы выполнены на 100%. Срок выполнения ремонта по трем адресам – 25 сентября.

«Приступили к выполнению контракта по сносу аварийных деревьев, очистке от сухостоя и валежника в парке «Северо-западный». Мы раз в год такую работу проводим. Продолжаем замену не прижившихся зеленых насаждений на общественных территориях. Срок – до первого октября», - добавил Сергей Антипов.

По программе реализации инициативных проектов завершены работы в восьми дворах. Еще на четырех – выполнены на 50%. Срок выполнения работ – до первого октября. Также благоустраивается общественное пространство по Комсомольскому проспекту, 112А. Объект будет сдан 15 октября.

Завтра, 21 сентября, состоится аукцион по мероприятиям на 2022 год в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».