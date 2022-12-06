В Курчатовском районе Челябинска создают новогоднее настроение

В Курчатовском районе Челябинска смонтировали и включили праздничную новогоднюю иллюминацию в общественных пространствах. На предстоящей неделе у кинотеатра Победы начнут строить ледовый городок. Об этом на аппаратном в мэрии вчера, 5 декабря, сообщил глава района Сергей Антипов.

Продолжаются работы по санитарному содержанию района. Особое внимание уделяется очистке от снега внутриквартальных проездов, общественных пространств, тротуаров и поселковых дорог. У районных подрядчиков работает 15 единиц техники и 22 человека – в бригаде ручного труда. За неделю вывезли на снегосвалку 1805 кубометров снега и ликвидировали пять навалов мусора.

Администрация района контролирует исполнение 73 уведомлений юридическим лицам о ненадлежащем содержании прилегающих территорий. На пяти объектах составлены акты о нарушении правил благоустройства, которые переданы в Управление благоустройства для принятия административных мер. Продолжаются работы и по благоустройству входных групп. За неделю вручили 17 уведомлений о приведении их в порядок.

«Проводим объезды района с целью выявлении и вручения уведомлений о проведении санитарной очистки и удаления надписей, содержащих рекламу психотропных веществ. Также продолжаются работы по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости. За неделю подготовили семь проектов, решения направили в КУиЗО. Сделали 271 запрос в уполномоченные органы», – сказал Сергей Антипов.

Продолжаются рейды по незаконной торговле. За два рейда сотрудники администрации составили четыре протокола, два материала направили в Управление благоустройства для привлечения виновных к административной ответственности.

Вместе с отделом полиции в районе работают народные дружины. За выходные состоялся выход 39 народных дружинников. За неделю было зафиксировано 103 случая административных правонарушений. По всем составлены протоколы.

Объекты ЖКХ работают в штатном режиме. Отапливают весь жилой фонд и социальные объекты. За прошедшую неделю произошло пять пожаров, пострадавших нет.

В заключение доклада Сергея Антипова на аппаратном совещании в мэрии глава города Челябинска Наталья Котова подчеркнула, что есть обращения по качеству уборки снега в Александровском и Парковом к Комитету дорожного хозяйства и районной администрации: «Посмотрите по остановкам. Нужно отработать».