В Курчатовском районе набирает обороты развитие «дворового» хоккея

Председатель Общественной палаты Курчатовского района, а по совместительству еще и тренер, и директор некоммерческой организации ДЮСШ «УралХоккей» Евгений Манаков рассказал о том, как в Курчатовском районе возрождался «дворовой хоккей» и в чем его преимущества.

Евгений с детства жил в Курчатовском районе. Учился в школе №26, играл во дворе в хоккей с мальчишками, в 8 лет записался в секцию. Сначала тренировался в «Тракторе», затем играл за «Космос», дворовая команда дважды становившаяся серебряными призёрами Всероссийского финала турнира «Золотая шайба», после перешел в «Мечел».

В свои 15, наш герой, начал официально работать в любимой сфере, а в 17 его даже пригласили играть в сборной Белоруссии. Однако было условие – отказаться от российского паспорта. Евгений делать этого не стал. Вернулся обратно в Челябинск, где играл еще 4 года в «Мечеле», после была «Югра» с которой он стал чемпионом России, ТХК Тверь, Южный Урал Орск и ХК Алматы.

Работу с детьми начал в 2013 году, став организатором спортивной деятельности и тренером спортклуба «Урал». Как говорит Евгений, все началось с хоккейной коробки во дворе по Комсомольскому проспекту, 37. Уже тогда ее называли «Уралом». Было решено – название секции будет таким же.

Когда увидел эту коробку, решил, что надо открывать здесь с друзьями секцию для мальчишек. В день было по 100 человек. Все, кто был во дворе, стали хоккеистами, но в основном в команду набирали ребят 10-12 лет. Затем начали приглашать ребят, которые в специализированных школах занимались, но не попадали в состав. 2 месяца они тренировались вместе с нашими «дворовыми». Последние быстро подтянулись до их уровня. В итоге первую команду сколотили из 15 человек, – говорит Евгений Манаков.

Когда знакомые Евгения узнали про занятия, стали звонить и предлагать помощь: кто-то заливал каток, кто-то красил или ремонтировал коробку. Соседние компании и фирмы предлагали краску и угощали пиццей. Поддержка придала сил и уверенности. Евгений стал думать, как повысить уровень команды. Пришел к тому, что набирать надо малышей и тренировать их еще больше и качественнее. Так, в 2016 году появились 7-летние мальчишки, которых начали полноценно тренировать. И затем почти каждый год появлялись еще по 1-2 командам.

Команда наша оказалось частная, ни от кого не зависящая. Мы сами решали, что и как нам делать. Например, многим командам нельзя выезжать за пределы города, а мы уже в 7 лет в Сочи на международном турнире, в Москве, за границей. Это всегда приятно: новые ощущения, путешествия, дополнительная мотивация, – уверен директор.

Ещё до пандемии приняли решение арендовать лед для занятий в «Тракторе». Помимо тренеров по хоккею, появился тренер по гимнастике. Ввели 2 обязательных занятия в неделю. По мнению экспертов, это обеспечивает профилактику травм, а еще улучшает гибкость, ловкость и координацию, которые так нужны на льду. Таким образом, юноши занимаются в хоккейной школе со вторника по пятницу по 2-3 часа в день, по выходным – игры. И, конечно, как и в любом учебном заведении, ребятам дают домашние задания.

Говоря о перспективах обучения в «УралХоккее», Евгений Манаков приводит в пример юношей, которые сейчас перешли в «Трактор» и другие профессиональные команды. Также тренер-директор убежден, что игра в хоккей позволяет юношам адаптироваться к жизни, приучает с ранних лет к труду.

Мои сверстники, с которыми я играл когда-то, сейчас бизнесмены, фермеры, трудяги, – подчеркивает Евгений.

Но и трудоголикам нужно отдыхать и менять лед на землю. Пару раз в месяц тренеры вместе с ребятами ходят в кино, зоопарк или в пиццерию. А совсем скоро руководитель школы проведут для ребят и их родителей турнир по шахматам.

Как таковых платных занятий в школе нет, но есть добровольные пожертвования. Стоимость обсуждается индивидуально, но в основном это 12500 рублей в месяц. На 30 процентов меньше платят неполные или многодетные семьи. Для занятий необходимо приобрести форму и коньки и взять справку от педиатра о разрешении занятий спортом. По словам тренеров, чаще всего приводят ребят 5 лет.

Мы прикладываем максимальные усилия, чтобы научить ребят играть в хоккей. Мы не выгоняем, если что-то долго не получается. Это неправильно. Если ребенок искренне хочет стать спортсменом, то у него точно все получится!, – подытожил Евгений Манаков.

Кстати, уже этой зимой на всех ледовых коробках тренеры спортклуба «УралХоккей» будут проводить мастер-классы для любителей спортивной игры.