В квартиры Верхнего Уфалея начали подавать воду

В ночь на четверг, 26 сентября, в Верхнем Уфалее (Челябинская область) установили и запустили новый насос, благодаря которому водоснабжение в городе начало восстанавливаться. Потребуется еще некоторое время для того, чтобы резервуары полностью наполнились и все жители были обеспечены водой.

Новый насос в Верхний Уфалей был доставлен в город 26 сентября и в три часа ночи был полностью смонтирован. В семь часов утра в квартиры жителей начала поступать вода и пошел мощный водоразбор, который продолжается до сих пор, из-за чего резервуар не может наполниться в полной мере.

«Сейчас в городе специалисты продолжают наладку системы водоснабжения и отработку параметров тока на насосе, чтобы отрегулировать работу оборудования. По-прежнему работают 6 машин, которые развозят жителям воду. Самое главное – нет порывов воды и сбоев энергосистем. Сейчас работа должна стабилизироваться», – сообщил глава регионального министерства строительства и инфраструктуры Виктор Тупикин.

Руководство города поблагодарило губернатора за оказанную поддержку и помощь в разрешении ситуации с водоснабжением в Верхнем Уфалее.

22 сентября в Верхнем Уфалее произошла остановка водоподъемной скважины № 11 по причине выхода из строя насоса, прекращена поставка водоснабжения в микрорайон «Центральный» Верхнего Уфалея. МУП «МПО» Водоканал в этот же день была подключена резервная водоподъемная скважина № 30, по причине низкой мощности насоса и большого водозабора воды населением поставка воды осуществлялась с низким давлением. С 23 сентября водоснабжение вообще стало отсутствовать в двух детских садах и двух школах, а также частично в многоквартирных жилых домах в микрорайоне «Центральный».

По факту отсутствия в Верхнем Уфалее водоснабжения прокуратура возбудила дело. Главе города и руководителю МУП «МПО» Водоканал прокуратурой внесены представления об устранении нарушений закона. В отношении МУП «МПО» Водоканал возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами». Оно направлено в ГУ «Государственная жилищная инспекция Челябинской области».