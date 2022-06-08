В Кыштыме отреставрируют Белый дом и откроют в нем музей Демидовых

В Кыштыме (Челябинская область) будет проведена масштабная реконструкция объекта культурного наследия – ансамбль усадьбы Никиты Демидова «Белый дом», и в нем откроют музей заводчиков Демидовых.

Главгосэкспертиза России повторно рассмотрела научно-проектную документацию на реставрацию и приспособление к современному использованию жилого дома и «Белый дом» (подготовлена научно-производственным центром «Цера») и выдала положительное заключение.

Запланирована не просто реконструкция «Белого дома», а создание нового культурного объекта с сохранением всех его исторических особенностей. Будет модернизировано и само здание, и пространство вокруг.

Как сообщает пресс-служба ФАУ «Главгосэкспертиза России», в ходе работ будет отремонтирован главный дом общей площадью 2989,52 квадратных метра, северный флигель с башней, башня южного флигеля и почти 58 метров ограды с воротами. Также планируется благоустройство территории. После ремонта в зданиях усадьбы откроется музей заводчиков Демидовых.

«В результате масштабных работ, предусмотренных проектной документацией, после реконструкции на первом этаже главного дома будут располагаться экспозиционные залы, фондохранилище, научно-просветительский отдел. Выше оборудуют библиотеку с фондохранилищем и административные помещения, мультимедийный и экспозиционные залы. В здании будет несколько открытых террас», – рассказал главный эксперт проекта отдела комплексной экспертизы Северо-Западного филиала Главгосэкспертизы России Константин Корсаков.

Напомним, в 2019 году губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил Кыштым, где ему показали «Белый дом». Жители обратились с просьбой помочь в реконструкции объекта культурного наследия федерального значения. По поручению главы региона среди жителей города был проведён опрос о том, что необходимо разместить в «Белом доме» после завершения его реконструкции. Губернатор рассказал об объекте президенту, провел ряд переговоров с вице-премьером правительства РФ, минкультом.

Реконструкция объекта продлится в течение 2-3 лет. Финансирование будет осуществляться как из федерального, так и регионального бюджетов.

СПРАВКА

Памятник истории и культуры федерального значения - усадьба Демидовых «Белый дом» - расположен в центральной части Кыштыма, на возвышенном берегу заводского пруда.

В 1757 году младший сын основателя знаменитой промышленной династии Никита Никитич Демидов построил рядом со своим производством – Верхнекыштымским железоделательным заводом (сегодня Кыштымское машиностроительное объединение) – прекрасную усадьбу.

Архитектурный ансамбль усадьбы составляют главный дом, два флигеля с башнями, сад и парк, ограда с воротами. Все постройки выполнены из дикого камня и кирпича, оштукатурены.

Существует версия, что автором этого проекта был знаменитый архитектор Матвей Казаков, который возвел для Демидовых также и дворец в Басманной слободе Москвы.

В 1826 году здание дома было перестроено. У него изменился фасад, выходивший во внутренний двор, а главный фасад украсил портик с четырьмя коринфскими колоннами. Наружная поверхность стен была покрыта известковой штукатуркой. С этого времени за зданием закрепилось имя «Белый дом».

С момента своего основания дом стал центром культурной и общественной жизни города. После революции усадьбу занимали ремесленное училище, школа медсестер, спортшкола, библиотека, музей. Во время войны в здании разместился эвакуированный из Ленинграда педагогический институт им. Герцена.

Усадьба с главным домом имеет уникальное значение как территория исторического центра с сохранившейся первоначальной градостроительной планировочной структурой.

В 1979 году в Белом доме заработал местный музей, но в 1995-м, после того, как усадьбе присвоили статус памятника федерального значения, она была закрыта на реставрацию. Тогда работы проведены не были из-за недостатка финансирования, и вот спустя более четверти века новый проект реставрации и приспособления к современному использованию путем проведения капитального ремонта прошел процедуру государственной экспертизы.