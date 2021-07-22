В лабиринтах разума

Сегодня, 22, июля отмечается Всемирный день мозга (World brain day). Вот уже более 60 лет Всемирной федерацией неврологов, которая была создана в 1957 году, проводятся разноплановые мероприятия, посвящённые этому дню. Ведущие эксперты в сфере неврологии и нейрохирургии организуют различные форматы встреч и проводят ликбез для населения всего земного шара о научных открытиях, обмене опытом и важности профилактики заболеваний головного мозга.

О самых стигматизированных заболеваниях и правилах грамотного ухода за нашим «бортовым компьютером» мы спросили врача-невролога Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, кандидата медицинских наук Марию Чердак.

- Скажите, пожалуйста, какие заболевания ЦНС сейчас наиболее стигматизированы?

- Всем известно, что именно центральная нервная система отвечает за управление нашим телом и его жизнедеятельностью. Речь идёт о различных функциях: от простого контроля движений и чувствительности разных частей тела до сложных вегетативных функций (таких как пищеварение, дыхание, обмен веществ) и даже психической деятельности.

Практически любое поражение центральной нервной системы может стать причиной инвалидизации, потери трудоспособности и навыков самообслуживания. Яркий пример – параличи и нарушение речи после инсульта.

Но наиболее стигматизируемыми являются, конечно же, заболевания, сопровождающиеся психическими изменениями. Дело в том, что очень долго всё, что касалось мыслительных процессов, считалось уделом психиатрии – и чем ближе пациент к образу «психически больного», тем, к сожалению, сильнее стигматизация.

Среди неврологических заболеваний из-за этого наиболее стигматизированы когнитивные расстройства (то есть расстройства высших психических функций, отвечающих за рациональное познание и целенаправленное взаимодействие с окружающим миром).

Самым ярким примером подобных расстройств является болезнь Альцгеймера. В настоящее время в нашей стране эта болезнь диагностируется примерно в 150-200 раз реже, чем в странах Запада. Во многом потому, что больным людям и их родственникам легче считать надвигающиеся изменения памяти естественным процессом старения, нежели патологией, болезнью, которую надо лечить, ведь она чревата «слабоумием». Зачастую это приводит к тому, что за медицинской помощью обращаются слишком поздно, когда возможность как-то затормозить течение заболевания уже упущена.

Да и после инсульта зачастую все силы тратятся на восстановление исключительно двигательных функций. При этом постинсультная деменция (то есть тяжелое, инвалидизирующее нарушение когнитивных функций) отмечается у каждого десятого пациента после впервые развившегося нарушения мозгового кровообращения. И у каждого третьего пациента - при повторном инсульте.

- А как бы вы посоветовали «отметить» Всемирный день мозга: что порекомендуете в качестве профилактики для главного «бортового компьютера»?

- Как ни странно, рецепт для здоровья мозга, в том числе для нашего когнитивного здоровья, весьма универсален: это прежде всего здоровый образ жизни в целом. Безусловно, для некоторых неврологических заболеваний, в том числе для нескольких форм болезни Альцгеймера, характерна генетическая предрасположенность. Но даже в этом случае, соблюдая определённые правила, вполне возможно оставаться «на плаву» очень долго.

Секрет прост: больше двигаться (в идеале заниматься физическими упражнениями по 30-40 минут 3-4 раза в неделю), как можно дольше оставаться социально и умственно активным. Также очень важно продолжать систематическое саморазвитие и самообразование (помните, что учиться никогда не поздно), стараться не унывать, правильно питаться, а также следить за здоровьем сердечно-сосудистой системы.